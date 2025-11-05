El enganchón de ElXokas con Irene Montero en redes por las palabras del streamer en un directo

Que ElXokas sea el protagonista de alguna polémica ya no sorprende a nadie, pero no deja de ser noticia, y más cuando como consecuencia de ese episodio se ha producido un intercambio de declaraciones entre el gallego y la exministra Irene Montero.

La eurodiputada contestó a un vídeo del creador de contenido en el que este aseguró que no se retirará de los directos “a no ser que un podemita le quite la vida en la calle”. Estas palabras provocaron la respuesta de Montero con un vídeo al que, a su vez, reaccionó el streamer con un texto en su perfil de X.

ElXokas asegura que tiene a Irene Montero “bailando”

Para ser más precisos, la exministra enumeró todos los campos de los que ElXokas había llegado a hablar asegurando con ironía que es experto en ellos. Todo esto para acabar afirmando que, aun así, no hay nada en lo que tenga más experiencia que en llorar.

Además, Montero le dejó un último recado al creador de contenido, asegurando que este no le tiene miedo en realidad ni a las feministas ni a las podemitas, sino a un inspector de Hacienda.

Ante estas palabras, el creador de contenido mencionó la propia publicación de la eurodiputada y respondió reconociendo que no se esperaba “tener bailando a una ex-ministra, eurodiputada y a la panda de podemita” con una broma en un directo.

El streamer también aprovechó para destacar que Hacienda este año le devolvió 100.000 euros, haciendo referencia a las palabras de Montero sobre los impuestos.

Lo cierto es que no es la primera vez que Xokas tiene un enfrentamiento con parte del espectro político de nuestro país, siendo el caso más sonado cuando una campaña del Ministerio de Igualdad se inspiró claramente en su persona, algo que el creador de contenido sintió como un ataque hacia él.