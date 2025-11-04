ElXokas asegura que no se retirará nunca de los directos a menos que “un podemita le quite la vida en la calle”

Aunque el fenómeno de los creadores de contenido ya tiene una trayectoria considerable con usuarios que llevan más de una década en este trabajo, lo cierto es que todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para que haya un patrón que se repita a la hora de sus retiradas.

La mayoría de las personas que se consideran pioneras dentro de este sector todavía siguen en activo y todos sus seguidores sienten cierta curiosidad sobre en qué momento dejarán ese trabajo.

Uno de los creadores más grandes que existen de habla hispana, ElXokas, ha respondido a esta pregunta sobre la jubilación. El gallego tiene muy claro que su carrera va a ser muy longeva, hasta tal punto que solo ha puesto una condición para que deje de hacer directos.

ElXokas asegura que seguirá streameando hasta el fin de sus días

La cuenta de TikTok dunnez3 ha sido la responsable de recoger las declaraciones del creador de contenido, que fue muy conciso. “Yo estoy muy seguro de que a no ser que algún podemita me quite la vida en la calle, que últimamente está pasando mucho, yo voy a seguir streameando hasta el fin de mis días”, declaró Xokas.

El streamer insistió en que no hay nada que le haga más feliz que retransmitir en directo y que por eso piensa que no podrá dejarlo nunca. Como el propio gallego explicó, para él sus emisiones son el mejor canal para compartir lo que piensa y siente, enfocándolo como algo casi terapéutico. De hecho, ya en otras declaraciones aseguró que es mucho peor youtuber que streamer, demostrando qué es lo que de verdad le llena.

Lo cierto es que la referencia política ha creado división de opiniones, con muchos usuarios defendiendo que para hablar de su futuro y explicar que nunca se retirará de los directos no hacía falta incluir esas palabras.