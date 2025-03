Epic Games Store tiene 2 nuevos juegos gratis para siempre al cumplir una condición

Si te apasiona enriquecer tu colección de videojuegos sin abrir la cartera, ahora es el instante perfecto para actuar. Epic Games Store no falla a su costumbre de regalar títulos cada jueves, un evento que los amantes de los juegos no se pierden. Pero no está sola en esta dinámica: Amazon Prime Gaming también da a sus usuarios la ocasión de hacerse con juegos escogidos cada mes, sin coste alguno.

En este mes de marzo, quienes tienen Amazon Prime han tenido acceso a varios juegos atractivos, aunque dos de ellos están a punto de esfumarse. Si todavía no has reclamado Session: Skate Sim y Let's Build a Zoo, te quedan apenas unas horas para hacerlo. La oferta estará disponible de manera bastante amplia, hasta el próximo 30 de abril a las 23:59h (hora peninsular española), así que no dejes para mañana lo que puedes asegurar hoy, ya que es posible que se te olvide la fecha límite y después sea demasiado tarde. Una vez que los tengas en tu biblioteca, serán tuyos para siempre, sin fechas límite ni trabas para disfrutarlos.

Session: Skate Sim

Inspirado en la época dorada del patinaje urbano, los años 90, Session: Skate Sim te permite experimentar el mundo del skate y su cultura. Olvídate de los sistemas de puntuación. Solo tú, tu spot y tu imaginación. No hace falta que ningún juez te diga que tu noseslide o tu varial heelflip son perfectos para este spot. Y, puesto que ciertos lugares son icónicos, los desarrolladores han añadido varios de ellos al juego, para que puedas patinar y expresar tu creatividad, como Black Hubbas (Nueva York), Brooklyn Banks (Nueva York), FDR Park (Filadelfia) y muchos otros lugares.

Let's Build a Zoo

Deja salir tu lado salvaje y crea tu propio imperio animal con este simpático y expansivo simulador de administración en Let's Build a Zoo. Importa y cría criaturas raras, contrata al personal adecuado, mantén contentos a tus visitantes y haz frente a muchos eventos extraños y maravillosos. Luego, prueba tu suerte en el empalme de ADN y une más de 300 000 tipos diferentes de animales, ¡desde la majestuosa jirafa hasta la pacífica PandoWL!