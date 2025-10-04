Esta desconocida serie española de ciencia ficción está infravalorada: se ve en un suspiro y es un bombazo

Entre tantas producciones que aterrizan y se van de las principales plataformas de streaming, es evidente que algunas se pierden por culpa de las que tienen mayor presupuesto. Si no te hubiese conocido es uno de esos casos: una serie española que pasó casi inadvertida en su estreno, pero que es una joya escondida que tiene algo distinto en el género de ciencia ficción.

Con solo diez episodios, esta serie combina lo mejor de dos mundos muy distintos entre sí: la emoción de un drama íntimo y la intriga de un relato de ciencia ficción. El protagonista es Eduard, un hombre atrapado en una vida marcada por la rutina y la falta de tiempo para lo importante. Sin embargo, un accidente lo cambia todo. A partir de ese momento, la ficción plantea una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Qué pasaría si pudiéramos volver atrás y tomar una decisión diferente?

Una serie en la que una decisión lo puede cambiar todo

Esa premisa de universos paralelos y segundas oportunidades se convierte en el hilo conductor de una narración que mezcla lo cotidiano con lo imposible. Lo más interesante es que no pierde ni un solo gramo de profundidad emocional. La serie convierte lo intangible en el motor dramático, mostrando cómo las elecciones más mínimas pueden tener consecuencias devastadoras. Esa sutileza es la que le otorga un aire de originalidad que todavía sorprende.

Sin duda alguna, uno de sus aciertos se encuentra en el ritmo. Al tratarse de una temporada corta, tienes la oportunidad de ver una historia cerrada bien elaborada en apenas un fin de semana. Esto provoca que se convierta en una experiencia absorbente y, sobre todo, compacta. Además, cada episodio deja con la sensación de querer avanzar al siguiente.

Pese a ello, Si no te hubiese conocido no alcanzó la notoriedad de otras series de ciencia ficción con mayor impacto en streaming. Tal vez porque no reflejaba los clichés de la acción frenética ni el thriller convencional, sino porque apostaba por algo más íntimo. Hoy, analizándolo con cierta perspectiva, ese riesgo se aprecia como una de sus mayores virtudes.

Ver esta serie no solo supone descubrir una historia emotiva, sino también reivindicar que en la ciencia ficción española hay espacio para propuestas complejas en ejecución y forma. Una serie breve, intensa y que merece, sin duda, ser rescatada del olvido. La puedes encontrar en Netflix.