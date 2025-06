Esta es la serie de fantasía que te seducirá gracias a un increíble Henry Cavill, la tienes en streaming y es una joyita

En caso de que seas un entusiasta de la fantasía con espadas, magia, monstruos y personajes con un pasado algo tormentoso, The Witcher es una serie que no deberías dejar pasar. Es una serie que puedes encontrar en el catálogo de Netflix y, sinceramente, es de esas que empiezas por curiosidad y terminas maratoneando sin apenas haberte dado cuenta.

La historia sigue a Geralt de Rivia, un brujo que se dedica a cazar criaturas por dinero. Interpretado por Henry Cavill, el personaje se muestra solitario y algo brusco, pero con una brújula moral más firme de lo que parece. Más allá del físico imponente que siempre ayuda en un papel así, Henry Cavill se mete tanto en el personaje que parece notarse que lo conoce. Lo cierto es que está lejos de ser el típico héroe de acción.

Una producción de alto nivel

Geralt de Rivia es un personaje con muchas capas de profundidad que consigue provocar en el espectador una extraña sensación de dolor, duda y hasta ternura en los momentos menos esperados. Además, te puedo decir que The Witcher no es solo una serie en la que podrás disfrutar de peleas épicas contra los monstruos más aterradores. Existe una historia bien hilada de fondo que incluye política, traiciones, magia y personajes que evolucionan muchísimo.

Por poner un ejemplo, Yennefer es uno de los grandes aciertos de la serie. Su arco se siente realmente emocionante y sorprendente en el transcurso de la serie. También está Ciri, una joven con un destino que se va volviendo clave a medida que avanza la historia. Te tengo que confesar que al principio puede costar un poco seguir la línea temporal, ya que The Witcher juega con los saltos de tiempo. Pero al final el viaje merece la pena porque cada pieza va encajando en su lugar. Y cuando todo cobra sentido, la serie consigue enganchar de verdad.

Como viene siendo habitual en las series de Netflix, el nivel de producción es altísimo. La música también acompaña a una historia que se siente épica y con ese toque medieval que tan bien sienta. Pero lo que de verdad hace que esta serie destaque sobre propuestas similares es su oscuridad tan única. Y es que no se trata de una fantasía sencilla. En esta serie encontrarás decisiones difíciles, personajes grises y un mundo inabarcable por explorar.

En caso de que sientas especial debilidad por la fantasía adulta bien hecha con personajes memorables, The Witcher es perfecta para ti. Si andas buscando una serie que mezcle fantasía, acción, algo de drama y un protagonista que simplemente no puedes dejar de mirar, entonces The Witcher es para ti. Esta es la señal que necesitabas para empezarla.

La serie The Witcher está disponible en Netflix.