Esta transformación de Dragon Ball está prohibida: no puede salir del manga y tiene un claro motivo

Desde el modesto comienzo de la historia de Son Goku cuando este llega por primera vez a la Tierra cuando es solo un niño, hasta Dragon Ball Super, en donde el protagonista consigue el poder de un Dios. Desde luego, la aventura de estos personajes ha traído consigo grandes enemigos, grandes luchas y por supuesto, grandes aumentos de poder que no han pasado desapercibidos. Sin embargo, hay una transformación que gusta a millones de seguidores que por ahora, no puede salir del manga, es decir, no se puede ver en el anime ni en ningún videojuego.

Te estamos hablando de Vegeta Ultra Ego, este poder que tiene el color morado tan característico de los dioses de la destrucción solamente se puede apreciar en el cómic. Los jugadores de Dragon Ball Sparking! ZERO o Dragon Ball FighterZ entre otros, no pueden disfrutar de esta nueva y poderosa forma del Príncipe de los Saiyans. Lamentablemente, las personas que están esperando ver la continuación del anime de Dragon Ball Super tampoco han disfrutado de ella. Por supuesto, su aparición en estos otros medios está prohibida precisamente porque todavía no se ha adaptado en el anime.

Vegeta Ultra Ego es la forma más poderosa del Príncipe de los Saiyans Difoosion

Se espera que una vez el anime de Dragon Ball Super llegue al arco de Granola y Gas, la transformación de Vegeta Ultra Ego sea liberada también para cualquier juego de la franquicia. Desde luego, es un momento que están esperando millones de personas, puesto que el príncipe por fin tiene una transformación que también lo pone al nivel de Son Goku y su Ultra Instinto, el cual sí que salió en el anime y está disponible en muchos más lugares además del manga.

Vegeta también cuenta con una transformación inédita que nunca vio la luz

Son muchos los personajes que han tenido grandes cambios a lo largo de esta historia, sin embargo, hay algunos que nunca vieron la luz, como la transformación de Vegeta en Dragon Ball Z. Esta evolución fue diseñada por el propio Akira Toriyama y por lo que sea, finalmente el diseño se desechó para dar pie a otro algo más diferente. Desde luego, todavía hay muchos secretos que conocer acerca de esta querida serie.

Veremos qué le depara el futuro a Dragon Ball, pero está claro que por el momento, los usuarios esperan con grandes ganas la vuelta del anime de Dragon Ball Super. La serie todavía se ha quedado en el final del Torneo de Poder, por lo que aún hay grandes cosas por ver y como no, una de ellas es la transformación de Vegeta en su forma más poderosa, el Ultra Ego.