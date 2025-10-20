Fortnite, Roblox y otros videojuegos se encuentran caídos: qué ha pasado y cuándo volverán sus servidores

Una caída generalizada en varios servicios digitales está provocando que durante horas millones de usuarios no puedan acceder con normalidad a aplicaciones tan populares como Snapchat, Fortnite, Duolingo o Roblox. El problema comenzó de manera simultánea en distintos países, afectando tanto a plataformas de comunicación como a videojuegos en línea y herramientas educativas, lo que generó un aluvión de quejas en redes sociales y un aumento notable de los reportes de error. En estos momentos, los servidores de Fortnite y Roblox se encuentran inactivos.

La interrupción ha tenido su origen en un fallo técnico dentro de la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), uno de los principales proveedores de servicios en la nube a nivel mundial. Un error en sus centros de datos de Virginia del Norte provocó retrasos, pérdidas de conexión y errores en los sistemas de almacenamiento y servidores que sustentan gran parte del tráfico de internet. Al depender tantas compañías de este proveedor para el funcionamiento de sus aplicaciones y servicios en línea, el fallo se propagó rápidamente, afectando a múltiples plataformas que no guardan relación directa entre sí, como es el caso de dos de los videojuegos más multitudinarios del sector.

Se espera que todo vuelva a la normalidad durante las próximas horas

Durante las primeras horas, los usuarios están experimentando desconexiones, imposibilidad de iniciar sesión, pérdida temporal de progreso en juegos en línea y fallos al sincronizar datos. Algunas compañías afectadas comunicaron que trabajaban para restablecer el servicio tan pronto como la infraestructura de AWS se estabilizara, mientras que otras optaron por mantener la comunicación mínima hasta poder confirmar la recuperación total de sus sistemas, como es el caso de Fortnite.

El incidente pone de manifiesto la fragilidad del ecosistema digital actual, en el que una sola avería en un proveedor clave puede impactar en millones de usuarios de forma inmediata. También reabre el debate sobre la necesidad de diversificar la infraestructura tecnológica y establecer mecanismos de contingencia más sólidos, capaces de evitar que un problema localizado derive en una caída global. Con el paso de las horas, la mayoría de los servicios afectados podrán lograr restablecer su funcionamiento normal, aunque el suceso dejó clara la dependencia crítica que mantienen las grandes plataformas de entretenimiento y comunicación respecto a un número muy reducido de proveedores de infraestructura en la nube.