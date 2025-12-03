⁠Frank Cuesta advierte que podría ingresar en prisión antes de fin de año

La situación de Frank Cuesta en Tailandia no termina de mejorar y así lo indica las últimas noticias que ha compartido el expersonaje televisivo en un directo que realizó en el día de ayer un directo en YouTube compartiendo la noticia de que podría terminar ingresando en prisión en las próximas semanas.

El dueño del Santuario Libertad explicó que en estos momentos tiene varios procesos judiciales abiertos contra su persona y que estos pondrían terminar con él en la cárcel sin derecho a pagar una fianza por culpa de las leyes del país.

Frank Cuesta y el motivo por el que podría acabar en prisión

El usuario Javi Oliveira ha recogido esta información con extractos del directo en el que Frank explicó qué era lo que estaba sucediendo exactamente. Sin haber entrado plenamente en los motivos de las demandas, el español apuntó a tres personas que son las que están arremetiendo contra él.

“Yo no sé si el interés es que yo termine en la cárcel, el interés es que cerremos el Santuario o el interés es que cerremos el canal de YouTube, lo cual implicaría un asfixie (económico) más grande que el que tenemos en estos momentos”, comenzó afirmando el animalista.

Hablando de la razón concreta por la que podría acabar en la cárcel, Frank explicó que antes de Navidad tiene un juicio que, de salir mal, le obligaría a ingresar en prisión, aunque la condena sea de uno o dos meses de cárcel.

Esto se debe a que no es el único proceso judicial en curso contra él y en Tailandia una única persona no puede aplicar dos fianzas, solo se permite una por pasaporte. De esta manera, si Frank recibe condena de cárcel en ambos juicios, por corta que esta sea, se verá obligado a cumplir su tiempo en un centro penitenciario.