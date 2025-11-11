El canal de YouTube de Frank Cuesta podría ser cerrado por culpa de reportes diarios

Desde hace unos cuantos meses la vida de Frank Cuesta se ha convertido en una continuación de situaciones complicadas que le han vuelto protagonista. El popular expresentador, que se hizo famoso por sus programas televisivos en los que hablaba de animales salvajes y denunciaba el tráfico ilegal de especies, parece que está siendo "perseguido" por un usuario que estaría reportando de manera sistemática todos los vídeos de su canal de YouTube.

Según ha explicado el usuario Javi Oliveira, el objetivo sería encontrar cualquier mínimo error o infracción para lograr que la plataforma elimine su contenido. Esto sería un golpe tremendamente duro para el creador de contenido porque pondría en riesgo la principal fuente de ingresos que sostiene el Santuario Libertad, su proyecto en Tailandia dedicado a la protección de animales.

Una nueva ofensiva contra el creador y su proyecto

No es secreto para nadie que Frank lleva años utilizando YouTube y Kick como principal vía de financiación para el santuario, donde rescata animales víctimas del tráfico ilegal o el maltrato. En varias ocasiones ha recordado que los ingresos de ambos canales van directamente destinados a su mantenimiento, por lo que cualquier intento de derribarlo impacta de forma directa en su labor de conservación.

Esta nueva ola de reportes se sumaría a los numerosos conflictos que ha enfrentado en el pasado con detractores y campañas de acoso online; y para muchos podría venir de la misma persona. El excolaborador de Frank ha llevado a cabo verdaderos movimientos en redes e incluso en programas de televisión para intentar manchar su imagen.

A pesar de estos ataques, Cuesta continúa publicando contenido y recibiendo el apoyo de su comunidad, que ha salido en defensa del proyecto recordando la importancia del Santuario Libertad.