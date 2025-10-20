El guionista de 'Vengadores: Doomsday' sugiere qué conocido héroe podría ser Glen Powell en el UCM

Algunos de los actores con más reconocimiento de Hollywood se han ido uniendo a la franquicia de Marvel Studios desde su creación en 2008. Sin embargo, aún existe una enorme cantidad de héroes que forman parte de los cómics que no se han dejado ver por el UCM. Un actor que muchos deseaban ver es Glen Powell, y parece que un guionista de Marvel Studios comparte esta misma opinión.

En una entrevista con The Playlist, Michael Waldron, conocido por haber escrito el guion original de Vengadores: Doomsday, cuando era The Kang Dynasty, se pronunció sobre si existía algún papel en el UCM en el que Glen Powell pudiera encajar. Michael Waldron fue tajante en su respuesta: "Sería un Nova bastante bueno". Además de estar involucrado en este filme, Michael Waldron trabajó en Doctor Strange 2 y Loki.

El futuro incierto del proyecto de 'Nova'

En el pasado, el propio Glen Powell confirmó que ninguna de las compañías importantes le había pedido que trabajase como superhéroe. "Nunca me han llamado ni DC ni Marvel. Pero soy un seguidor de todo lo que hacen", comentaba. Con la existencia de los Nova Corps en el canon de Marvel Studios, la posibilidad de la presentación del héroe ha podido existir en varios momentos.

Muchos espectadores han estado esperando ver a Richard Rider en acción, convirtiéndose en una prioridad para Marvel Studios durante varios años. Supuestamente, el proyecto de Nova se inició en 2022. Sin embargo, la producción encontró un nuevo director creativo cuando Edward Allen Bernero fue contratado como showrunner. Fue en ese momento cuando se confirmó que se trataría de una serie de televisión.

Lo que se sabe es que Marvel Television se ha estado reestructurando. La franquicia busca producir series de televisión de forma más tradicional, con el objetivo de que cada producción tenga varias temporadas. En caso de que el proyecto de Nova se reanude, no está claro si se adaptará como una serie o una película. El próximo estreno de Marvel Studios se producirá a principios de 2026, cuando la serie Wonder Man finalmente haga su estreno en Disney+.