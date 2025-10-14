Marvel Studios al fin revela una sorprendente respuesta a un interrogante de Thanos en el UCM

Thanos ha regresado a Marvel Studios en una producción que finalmente retoma el punto donde quedó esta versión particular del personaje hace unos años. La versión de Thanos que interpretó Josh Brolin se acabó convirtiendo en el villano más grande que ha tenido el UCM. De hecho, el personaje fue clave para el éxito de las mejores películas del UCM, así como en la Saga del Infinito en su conjunto.

Aunque la franquicia ha optado por nuevos villanos en la continuidad principal, como Kang o Doctor Doom, Thanos sigue encontrando diferentes modos de volver. De hecho, su papel principal en la franquicia tras su muerte proviene de una serie de televisión única en el UCM. En este caso, Marvel Studios mostró su regreso en What If...?.

Una versión zombi del Titán Loco

Tras la aparición de múltiples versiones de Thanos, una de ellas ha vuelto con un giro inesperado. Y es que el villano púrpura apareció como un zombi en la serie de animación que imaginaba imposibles posibilidades. Spider-Man, Black Panther y Ant-Man llegaban a Wakanda para enfrentarse a una versión zombi de Thanos y su Guantelete del Infinito cuando el villano fue visto por última vez. De esta forma, Marvel Zombies continúa la trama de Thanos tras su inexplicable desaparición.

La serie derivada trajo de vuelta a este Thanos en el tercer episodio, explicando qué le sucedió después de que What If...? adelantara su enfrentamiento con los héroes principales de Marvel. También se revela la razón por la que la Bruja Escarlata se convirtió en la principal amenaza de Marvel Zombies en lugar de Thanos fue simple: el Titán Loco fue asesinado. Precisamente, Black Panther fue la responsable de derrotarlo.

Existen varias razones por las que la espera de Thanos en Marvel Zombies valió la pena. Por un lado, supuso una muerte significativa para el Titán Loco. Después de todo, Thanos pasó de ser el mayor villano del UCM a un personaje que ha sido asesinado repetidamente tanto en los proyectos de acción real como en animación. Eso sí, su vuelta amplió las posibilidades narrativas del personaje.

Según parece, la muerte de Thanos provocó la liberación de energía infinita, que acabó siendo un elemento clave en la trama de la serie. El regreso de Thanos también es especial debido al papel que ocupa T'Challa en la historia, sacrificándose para derrotar a Thanos y salvar a todos.