El último rumor de Marvel insinúa el sorprendente futuro de Hugh Jackman como Lobezno en el UCM

No hay ninguna duda de que Deadpool y Lobezno se convirtió en un éxito imparable, pero Marvel Studios aún no ha confirmado planes futuros para ninguno de los protagonistas del filme. Todo lo que Kevin Feige ha confirmado es que se han producido discusiones, por lo que el público espera saber cuándo podrán volver a ver al explosivo dúo mutante. Los últimos rumores sugieren que Ryan Reynolds repetirá su papel en Vengadores: Doomsday.

Aún quedan preguntas sobre la posible participación de Hugh Jackman, pero el último rumor sobre Marvel Studios arroja algo de luz sobre cuál podría ser el futuro del actor en el UCM. Según sugiere Daniel Richtman, la versión de Lobezno que interpreta Hugh Jackman puede formar parte de Marvel Studios en el futuro. Al parecer, la opción que se baraja es que Hugh Jackman aparezca en "más proyectos incluso después de Vengadores: Secret Wars".

Lobezno podría ocupar un rol de mentor en el UCM

Esto significa que el actor podría ayudar a marcar el comienzo de una nueva era tras el final de la Saga del Multiverso. Curiosamente, se espera que una de las primeras películas de Marvel tras Secret Wars sea el reinicio de los X-Men. Por otro lado, la idea de que Hugh Jackman regrese en Vengadores: Secret Wars no es tan sorprendente. Después de todo, se rumorea que ese filme tendrá cameos de una infinidad de héroes de Marvel.

Lo que es más interesante es que, asumiendo que estos rumores sean ciertos, Marvel tiene la intención de mantener a Hugh Jackman como un pilar clave en la próxima etapa. No se han hecho anuncios oficiales de casting para el reinicio de X-Men, pero sí que se sugirió que el director Jake Schreier y el resto de su equipo apuntan a actores más jóvenes y desconocidos como una forma eficiente de mantener bajos los costes de producción.

Si esto acaba siendo cierto, Hugh Jackman podría asumir un rol de mentor como guía de una nueva generación de mutantes. Esa podría ser una forma satisfactoria de continuar el desarrollo de un personaje que tiene tanto potencial. Claro está, Hugh Jackman tiene más de 50 años, por lo que probablemente no quiera seguir en ese rol hasta los 90. Marvel Studios debería tener algún tipo de plan de sucesión para que, en algún momento, se pueda pasar el testigo.