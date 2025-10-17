Disney filtra la fecha de estreno de la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again'

'Daredevil: Born Again' es una de las series franquicia de Marvel y que más ha calado entre los fans. Prueba de ello es la intención de Marvel Studios de convertirla en una cita anual durante los próximos años, a diferencia de otras producciones como 'Caballero Luna' o 'She-Hulk', que no pasaron de la primera temporada. De hecho, se ha confirmado la grabación de una tercera temporada para 2027.

El demonio de Hell's Kitchen fue uno de los principales protagonistas de la Convención de Cómics de Nueva York celebrada el pasado fin de semana y contó con la presencia de Charlie Cox, el actor que da vida al carismático abogado ciego, donde se reveló un adelanto de la segunda temporada.

Y una de las incógnitas a las que no se dio respuesta versaba sobre la fecha en la que verían la luz los próximos episodios. La única información compartida fue que llegaría a Disney Plus+ en marzo de 2026, pero el día exacto no se mencionó en ningún momento.

Hasta hace unas horas, cuando la plataforma ha compartido la primera imagen de Matt Murdock ataviado por primera vez con el traje negro de Daredevil a través de un portal que The Walt Disney Studios utiliza para compartir imágenes con la prensa.

En la página en cuestión, dedicada a la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again', aparece la fecha de lanzamiento: el 4 de marzo de 2026. Una fecha que a los seguidores de la ficción les sonará en demasía, pues es el mismo día, pero un año después, en el que se estrenó la primera temporada.

Lo que está por venir

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' promete convertirse en una continuación de la serie original de Netflix que enamoró desde un principio a los fans del "cuernecitos". Para ello ha confirmado el regreso de Krysten Ritter en la piel de Jessica Jones y, según explicó el jefe de Marvel Tv, Brad Winderbaum, "el tema principal de la temporada será el poder, visto en sus aspectos más corruptos, entre política, justicia y violencia".

Las primeras imágenes ofrecidas en la Comic Con de Nueva York mostraron a la superheroína convertida en investigadora privada derribando a un agresor con una sartén de metal y la actriz compartió su entusiasmo por regresar a la serie después de tantos años.

Por otro lado, el Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio seguirá siendo el villano principal, después de haber sumido la ciudad en el caos con la imposición de la ley marcial y haber declarado la guerra a los vigilantes en el final de la primera temporada. Pero, esta vez, el alcalde tendrá que lidiar con un nuevo y potente rival de nombre Mr. Charles, que estará interpretado por Matthew Lillard. Descrito como un influyente personaje del mundo de la política internacional, será el perfecto oponente de Fisk.

El tráiler también mostró un tierno momento entre Matt y Karen Page (Deborah Ann Woll), interrumpido por una explosión que afecta al héroe y le hace perder temporáneamente la audición. Y, para más emoción, Marvel confirmó la presencia de Foggy Nelson, asesinado por Bullseye en el primer capítulo de la primera entrega, aunque no se ha desvelado si será a través de flashbacks o visiones.

Asimismo, Charlie Cox habló de la evolución de su personaje: "Al final de la primera temporada había un pacto entre Matt y Fisk. En esta temporada, ese pacto se ha roto. El mundo ha cambiado, es más oscuro, más peligroso para quien busca hacer el bien".