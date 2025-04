IlloJuan habla de cuánto ganó por la publicidad a Assassin's Creed Shadows en su canal: "Yo cobro una pasta"

A pesar de que en los últimos años la presencia de IlloJuan en Twitch ha sido bastante irregular con algunos parones de por medio, lo cierto es que el malagueño encadena ya una racha de bastantes semanas pasándose por su canal para hacer directo muy a menudo.

El creador de contenido estuvo ahí con el anuncio de Nintendo Switch 2 y todos sus detalles, aprobando el precio de la consola, pero criticando el de los juegos. El streamer ha sido uno de los más críticos con la compañía nipona, llegando a afirmar que Nintendo es cada vez más Apple.

Al margen de estas reacciones, IlloJuan ha hablado recientemente sobre otro tema que suele provocar mucho interés y que está vinculado con el dinero que cobra. En esta ocasión, el malagueño se encontró con una tabla creada por un usuario que estimaba cuánto ganaban los streamers por acciones publicitarias.

En ella recogía que Juan había sido, teóricamente, el segundo creador de contenido que más había ganado al hacer un directo del nuevo Assassin's Creed Shadows con unos 100.000 dólares. El malagueño desmintió por completo esta cifra, recalcando también que no es barato trabajar con él.

IlloJuan habla de lo que cobra por hacer publicidad de videojuegos

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger el momento en el que IlloJuan trataba este asunto, mostrándose muy sorprendido porque un usuario que no conoce de nada se haya atrevido a hacer esta tabla sin, aparentemente, nada de información.

El streamer explicó las cifras que barajaba esta persona, dejando claro que está muy equivocado. “Yo en total he cobrado 110.000 pavos. Ubisoft, yo por mí, cuando queráis”, bromeó el creador de contenido.

Aun así, el malagueño quiso dejar claro que el hecho de que estas cifras no sean verdad y superen las reales no quiere decir que sea barato contar con sus servicios: “Yo no estoy diciendo que yo cobrar poco dinero. Yo cobro una pasta, obviamente, pero esto no es ningún secreto. Yo y todo el mundo que nos dedicamos a esto que estamos ciertamente bien posicionados”.

IlloJuan recalcó que su directo de Assassin's Creed Shadows fue el más visto de Twitch y que eso cuesta una buena suma de dinero, aunque no los 120.000 euros que se estimaban en esta tabla.