Incluso 'Doctor Who' cuestiona el rumbo de Marvel Studios tras el estreno de 'Vengadores: Endgame'

El quinto episodio de la temporada 15 de Doctor Whoha incluido un discreto guiño que se relaciona directamente con las películas de Marvel Studios. La serie revela la opinión de la actual versión de Doctor Who interpretada por Ncuti Gatwa sobre el estado de la franquicia cinematográfica tras el aclamado estreno de Vengadores: Endgame. Pese a que lo vino después no fue tan bueno, las películas de los Vengadores destacaron por interconectar algunas de las películas más seguidas de este siglo.

Además de tener el respaldo de la crítica en muchas películas previas a Vengadores: Endgame, el legado de la Saga del Infinito concluyó de la mejor manera posible. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ese momento no fue tan rentable para la compañía. Desde 2019, una buena parte de los espectadores llegó a la conclusión de que la franquicia había perdido cierta consistencia.

Una referencia que no pasó desapercibida

En este sentido, la etapa Disney de Doctor Who ha mostrado una conexión particular con Marvel, ya que pertenece a la misma compañía que la longeva serie de ciencia ficción. En este episodio en cuestión, Doctor Who hace referencia al UCM de una forma un tanto particular, ya que se da entender que critica la situación actual de la franquicia de superhéroes. Y es que el protagonista reconoce que vio todas las películas de Marvel Studios hasta Vengadores: Endgame.

Parece que Doctor Who recomendó la mayor parte de las películas de la Saga del Infinito, pero también sugirió que se debía parar tras Vengadores: Endgame, lo que implica que comparte la opinión generalizada de que la franquicia alcanzó su mejor momento en 2019. Aunque es cierto que Vengadores: Endgame supuso un punto de inflexión importante, Doctor Who pareció estar en contra de reconocer los esfuerzos posteriores que hizo el UCM.

Aunque es cierto que Marvel Studios se vio inmersa en una vorágine de malas decisiones creativas a partir de ese estreno, no todo lo que se ha producido en la Saga del Multiverso es malo. También han llegado propuestas interesantes que supieron reflejar la mejor esencia del UCM. Por ejemplo, Deadpool y Lobezno se convirtió en la película de clasificación R más rentable del cine y Thunderbolts* es una película de corte más independiente que sigue siendo más que disfrutable.