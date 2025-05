El villano de 'Ironheart' podría ser determinante para la aparición de Doctor Doom en el UCM

El primer tráiler de Ironheart al fin se lanzó al público con interesantes revelaciones sobre la que se espera que sea la sucesora de Iron Man en el UCM. Lo más interesante es que Marvel Studios parece haber presentado también el modelo perfecto que sugeriría la mejor forma de mostrar la versión de Doctor Doom que interpretará Robert Downey Jr. en su vuelta al UCM.

Pese a que es conocido principalmente por el papel de Iron Man, Robert Downey Jr. dejará atrás a Iron Man para interpretar a Victor von Doom, un villano que será central en Vengadores: Doomsday. Por el momento, Marvel Studios no ha confirmado nada sobre el poder que tendrá el personaje en las próximas películas de los Vengadores.

'Ironheart': el legado de Tony Stark continúa

Aunque es cierto que Doctor Doom representa el futuro de Robert Downey Jr. en la franquicia, el UCM no se olvida por completo de Iron Man. Su legado sigue vivo a través de muchos personajes, y la serie Ironheart de Disney+ parece que será el mejor reflejo de Tony Stark. Si bien es cierto que la conexión de Iron Man con la serie parece emocionante, existe un personaje que podría ser el ejemplo perfecto de cómo podría evolucionar Doctor Doom en la franquicia.

Es cierto que The Hood, el villano de Ironheart que interpreta Anthony Ramos, no está estrechamente relacionado con el Doctor Doom de Robert Downey Jr., pero sí que es verdad que comparten una misma estructura de poderes y motivaciones. En cuanto al lado mágico del personaje, el primer tráiler de Ironheart muestra a The Hood usando sus habilidades mágicas en un par de ocasiones.

La realidad es que The Hood podría ser el precedente idóneo que muestre cómo Marvel Studios puede dar vida a un personaje que combina magia y tecnología de una forma tan armoniosa. Es una característica que el villano de Ironheart comparte con Doctor Doom. Además, no se descarta la idea de que The Hood aparezca como un manipulador en el UCM.

Esto también se relaciona con una de las principales teorías de Marvel Studios relacionadas con Doctor Doom. Dado que Victor von Doom va a tener el mismo rostro que Iron Man, una buena parte de los espectadores piensa que lo usará a su favor para manipular a los héroes de Marvel Studios. De esta forma, The Hood se convierte en la mejor ruta que se podría seguir. El interés en la tecnología, las habilidades mágicas y una capacidad de manipular tan marcada es lo que hace que The Hood sea todo lo que se espera ver de Doctor Doom.