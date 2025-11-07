Un interesante rumor de Paramount confirma nuevos planes para una película de 'Star Trek'

Un rumor de Paramount ha sugerido los que serían nuevos planes para un nuevo filme de Star Trek, indicando así la dirección que podría tomar la franquicia. En este sentido, las películas de Star Trek siempre han ocupado un lugar importante en la cronología de esta saga de ciencia ficción. Sin embargo, el último estreno fue Star Trek Beyond y se produjo en 2016. Desde entonces, la franquicia se ha centrado principalmente en televisión.

Dicho esto, existirían planes para una nueva película de Star Trek, con la esperanza de devolver la franquicia de ciencia ficción a la pantalla grande. No obstante, si la información acaba siendo cierta, no parece que seguirá la línea temporal del reinicio de la línea temporal Kelvin que desarrolló J. J. Abrams. Los detalles sobre este próximo proyecto son escasos, pero parece que se encuentra en sus primeras etapas.

El futuro de Star Trek puede ser la gran pantalla

La decisión de producir una nueva película de Star Trek llega pocos meses después de que se produjera la fusión entre Paramount y Skydance, dejando al director ejecutivo David Ellison al frente de la compañía. Una de las principales ideas del futuro del estudio es recuperar franquicias que estaban inactivas. En el caso particular de Star Trek, esto significa llevarla de vuelta a la gran pantalla.

Desde su último estreno en 2016, los proyectos de Star Trek han estado ligados al mundo del streaming, con el lanzamiento de nuevas series ambientadas en la cronología original. Esto incluye series finalizadas como Discovery y Picard, series en emisión como Strange New Worlds y próximos lanzamientos como Starfleet Academy.

Por esa razón, aún no se sabe cómo se integrará la próxima película en la cronología, ni si será independiente o no con respecto al canon. La intención del equipo con esta nueva película es que promete ser un capítulo muy diferente, concebida para dar un salto de calidad en la franquicia en lugar de estar necesariamente conectada con otras historias.

Aun sin información clara al respecto, todo apunta a que se abordará como un nuevo proyecto de gran envergadura que marcará el futuro de la franquicia. Eso sí, todavía no se sabe si será un reinicio o si ampliará el lore existente de este universo que acumula millones de seguidores. Lo que sí parece seguro es que representará un paso importante en las producciones futuras de Star Trek.