Una joven argentina se quita la vida en directo en TikTok tras denunciar en repetidas ocasiones a su expareja

La provincia argentina de Tucumán vive días de conmoción tras el suicidio de Karla Nahir Naomi Robles, una joven de 27 años que decidió poner fin a su vida durante una transmisión en directo en TikTok. Su caso ha sacudido a todo el país porque según los primeros informes Karla había denunciado en repetidas ocasiones a su expareja, Diego Zerda, de 33 años, por agresiones físicas, amenazas y hostigamiento.

Pese a las medidas de protección solicitadas, el hombre continuaba merodeando cerca de su vivienda, según el testimonio de su familia. La joven mantuvo una relación durante cinco años con el acusado, que habría ejercido un patrón continuado de violencia física y psicológica durante ese tiempo.

La policía utilizará la retransmisión como prueba

Durante la emisión, que apenas duró un minuto, Karla dejó claro que lo que le empujó a tomar esta decisión fue directamente el comportamiento de su expareja, llegando a afirmar: "Prefiero matarme antes de que él me mate a mí". Poco después, la transmisión se interrumpió. La Fiscalía confirmó que el vídeo y el resto de pruebas, incluidos chats, audios y testimonios de amigas que presenciaron la transmisión; forman parte de la investigación abierta contra Zerda por los delitos de instigación al suicidio y amenazas.

Entre los mensajes recuperados por las autoridades destacan frases como "mátate de una vez" o "si no vuelves conmigo, mato a tu familia". La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán analiza además tres teléfonos móviles y ha solicitado información a TikTok y Meta para esclarecer el alcance digital del caso.

Aunque la fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva, el juez dictó solo dos, alegando riesgo de fuga y posible entorpecimiento del proceso. La madre de la víctima, Mirta Robles, denunció públicamente que su hija había pedido ayuda en numerosas ocasiones sin obtener respuesta: "Mi hija pidió ayuda muchas veces. Nadie la escuchó".