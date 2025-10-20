Keanu Reeves casi tuvo un nombre diferente antes de convertirse en un icono del cine: "No iba a hacerlo"

Aunque sea difícil de creer, la realidad es que Keanu Reeves pudo haber tenido un nombre artístico distinto. Todo esto antes de que se convirtiera en una estrella de la acción. Sin embargo, simplemente "no pudo hacerlo". En el caso de Keanu Reeves, normalmente su nombre se suele asociar popularmente con los papeles como protagonista que ha tenido. En este caso, Matrix o John Wick son las franquicias más populares en las que ha participado.

En una reciente aparición en un podcast, Keanu Reeves reveló que, cuando llegó a Hollywood siendo un adolescente en una industria que apenas conocía, su representante insistió en que se cambiara el nombre. "Me pagaron cuando tenía unos 16 años, así que era actor profesional a los 16 o 17. Estaba en Toronto, Canadá, y luego conseguí un representante que vivía en Los Ángeles... Mi representante me dijo que querían que me cambiase el nombre", recordaba el actor.

Keanu Reeves casi cambió su nombre

Lo más curioso es que esta extraña petición hizo que Keanu Reeves pasara por una breve crisis existencial, lo que lo impulsó a pensar en posibles nombres nuevos para iniciar una carrera en Hollywood. Pues bien, se decidió por "Chuck Spadina" antes de cambiar a "algo Templeton". También pasó por "KC Reeves", ya que su segundo nombre es Charles. Así lo explicaba:

"Mi segundo nombre es Charles. Crecí en una calle llamada Spadina y de ahí surgió Chuck Spadina. Y luego me convertí en algo así como Templeton. Luego fui KC Reeves. Seis meses después pensé que no iba a hacerlo".

De hecho, en uno de sus primeros papeles, Keanu Reeves fue acreditado como KC Reeves. Uno de los nombres que también se barajaron para él era Templeton Paige Taylor. Por suerte, para cuando empezó a conseguir papeles más destacados, volvió a usar su nombre real. Aunque parezca algo extraño, la idea de cambiar de nombre es una práctica común en Hollywood.

El propio Leonardo DiCaprio compartió que un exagente le aconsejó una vez que dejara de usar DiCaprio al principio de su carrera, sugiriendo en su lugar el nombre de Lenny Williams. Asimismo, el verdadero nombre de Emma Stone es en realidad Emily Stone, pero lo cambió al comienzo de su camino en la industria. Esto se debe a que su nombre ya estaba ocupado al inscribirse en el Sindicato de Actores de Cine.