¿Una nueva secuela de 'Matrix'? Laurence Fishburne explica si regresaría a la franquicia

Laurence Fishburne se ha pronunciado recientemente sobre la posibilidad de regresar a Matrix. Presentado por primera vez en la película original de 1999, el actor es conocido por dar vida a Morfeo, el mentor que guio a Neo para comprender la verdad sobre la realidad en la que existía. También acabó convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos del género.

Más tarde, Laurence Fishburne repitió su papel en The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, completando la que muchos consideran una de las trilogías más influyentes de la ciencia ficción. Pues bien, sus últimas palabras sugieren que un regreso a Matrix no debería estar descartado por completo.

El posible regreso de Morfeo a 'Matrix'

De hecho, su participación dependerá de la calidad y el propósito del hipotético proyecto: "Depende, ya sabes, de lo bueno que sea. Si es genial, sí. También si tiene sentido". A su vez, estos comentarios llegan casi cuatro años después del estreno de la cuarta película, Matrix Resurrections.

Como bien sabrás, esta controvertida secuela dirigida por Lana Wachowski se centró en los personajes de Neo y Trinity un tiempo después de la trilogía original. La idea del filme fue la de explorar temas como la memoria o la identidad, pero acabó recibiendo críticas mixtas. Laurence Fishburne no regresó en esta secuela. Desde su etapa en Matrix, Laurence Fishburne ha tenido una carrera impresionante que resultó de lo más diversa, participando en proyectos importantes como John Wick o Marvel Studios.

Dicho esto, Warner Bros. confirmó los planes para Matrix 5. Si bien es cierto que no existen muchos detalles sobre la película, sí que se ha confirmado que Drew Goddard será quien la dirija. Además, esta es la primera entrega de la franquicia en la que las hermanas Wachowski no participan de manera activa.

Lo cierto es que la respuesta del actor refleja el respeto por lo que Matrix ha significado, además de comprender que no todas las historias necesitan un nuevo capítulo. Independientemente de si Morfeo regresa al mundo digital más icónico del cine, lo que está claro es que el legado de Laurence Fishburne en Matrix es algo que parece inmutable.