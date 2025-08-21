'John Wick 5' confirmará una desafortunada verdad sobre el personaje de Keanu Reeves

Aunque se han revelado muy pocos detalles sobre lo que podría suponer John Wick 5 en la franquicia de acción, se pueden intuir varias cosas de lo que se ha dicho sobre la película. Sí, Keanu Reeves regresará como John Wick. Esto implica que ya se ha confirmado una verdad algo desafortunada sobre el personaje.

Cuando John Wick se estrenó, fue un fenómeno que causó sensación al instante. No solo fue por sus increíbles escenas de acción, sino también por el excelente trabajo de personajes que se desarrolló desde el principio. Si bien la acción es lo que ha llevado a John Wick a ser lo que es hoy, definir la estructura de su mundo también es importante.

Keanu Reeves regresa como John Wick

Los cineastas de John Wick 5 ya lo sabían y, sin duda, están ideando un nuevo arco argumental para el personaje en la que será una renovada etapa de la franquicia. Sin embargo, esta secuela ya confirma uno de los aspectos más trágicos del asesino que es interpretado por Keanu Reeves.

Los detalles específicos sobre la historia de John Wick 5 se desconocen por el momento, pero es casi seguro asumir que surgirá una nueva amenaza que John Wick deberá derrotar. Precisamente eso es lo que el personaje ha estado haciendo a lo largo de la saga. Después de que el final de John Wick 4 dejara el destino final del protagonista en un interrogante, parece que volverá a su vida como asesino.

En este sentido, la principal motivación de John Wick no ha sido otra que tratar de encontrar algo de paz consigo mismo. Esa sensación fue algo que experimentó con su mujer, pero tras su muerte volvió a caer en la espiral de violencia de la que consiguió apartarse. A lo largo de cuatro películas, el personaje luchó por esa paz, que finalmente encontró con su aparente muerte en John Wick 4.

Sin embargo, la confirmación de John Wick 5 sugiere que aún continúa con vida, lo que inevitablemente lo llevará a ser arrastrado nuevamente a su antigua vida en contra de su voluntad. John Wick se esforzó mucho por alcanzar esa paz, así que ver cómo la encontraba al final de la última película fue uno de los momentos más conmovedores. El hecho de volver solo implica una circunstancia devastadora para el personaje: nunca podrá escapar de la violencia.