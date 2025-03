Leyendas Pokémon Z-A puede haber filtrado todas las nuevas megaevoluciones que debutarán en el juego

Uno de los juegos más esperados del entorno de Nintendo Switch durante este 2025 es Leyendas Pokémon Z-A. Tras su puesta a punto durante el último Pokémon Presents, la propuesta apunta a su lanzamiento en la consola híbrida a finales del presente curso, por lo que cabe la posibilidad de que también pueda estar disponible en el catálogo de Nintendo Switch 2. Una de las grandes decepciones del tráiler por parte de la comunidad fue la ausencia de nuevas megaevoluciones, aunque ahora podrían haber surgido nuevos detalles al respecto.

A pesar de que sigue sin verse el aspecto de una nueva megaevolución que pueda hacer su debut en Leyendas Pokémon Z-A, una filtración puede haber dado el número exacto de las nuevas formas que harían su debut en esta ocasión. Lo cierto es que sorprende, ya que se trataría de un número muy similar a lo que se pudo ver con la llegada de Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa, mostrando un gran compromiso de Game Freak con esa mecánica que, tal vez, podría regresar para nunca más irse de la franquicia.

Leyendas Pokémon Z-A tendría 27 nuevas megaevoluciones

Hasta el momento existen 48 megaevoluciones oficiales en el universo Pokémon, pero todo hace indicar que este número aumentará de manera significativa cuando se produzca el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A. Según las informaciones que han surgido en las últimas horas, este número aumntará hasta las 75 megaevoluciones en total, por lo que el nuevo título de Nintendo Switch sumaría nada menos que 27 nuevas transformaciones para Pokémon existentes o que puedan debutar en esta ocasión. Además, también se hace mención a que algunas de ellas estarán destinadas a Pokémon legendarios.

Por el momento no hay más información al respecto, aunque estos detalles llegan de la mano de CentroLeaks, quienes ya afirmaron que Victreebel sería uno de los Pokémon que contaría con esta ansiada nueva forma. Evidentemente, esto no es más que un rumor y hay que tomarlo como tal hasta que Game Freak o The Pokémon Company liberen una de las comunicaciones más esperadas por los seguidores.

Lo más probable es que Leyendas Pokémon Z-A reaparezca durante el verano para desvelar una fecha de lanzamiento definitiva y ofrecer nuevos detalles de su jugabilidad y de algunas de las megaevoluciones que debutarán en esta nueva entrega.