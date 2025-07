El mejor blockbuster que olvidaste: este thriller distópico de ciencia ficción domina en streaming

Incluso más impactante que su trabajo en Peaky Blinders, no tengo ninguna duda de que Cillian Murphy entregó la mejor actuación de su carrera en Oppenheimer. Sin embargo, eso no quita que haya participado en una buena cantidad de proyectos. Lo cierto es que cuenta con una consolidada carrera en la industria, por lo que se ha movido por varios géneros diferentes. Por eso, la mayor parte de estas películas ya ha sido olvidada por el público.

Dicho esto, un thriller de ciencia ficción ha vuelto a resurgir al encabezar las listas de streaming después de una década. Me estoy refiriendo a In Time, una película protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried en la que Cillian Murphy también aparece. Este thriller de ciencia ficción distópico está ambientado en un mundo en el que las personas dejan de envejecer a los 25 años. De hecho, la moneda de cambio ya no es el dólar ni el euro, sino los minutos de vida.

Una distopía en la que el tiempo es la nueva moneda

A partir de los 25 años, el envejecimiento deja de ser un problema y un reloj biológico comienza a descontar segundos. Si se te acaba el tiempo, lo único que te espera es la muerte. In Time plantea un futuro en el que se trabaja por horas, así que vivir un día más puede convertirse en un lujo. En este escenario, el protagonista de la película es Will Salas, quien es acusado de asesinato y se da a la fuga. Lo demás lo tienes que descubrir por ti mismo.

En Estados Unidos, In Time forma parte del catálogo de HBO Max. Lo más sorprendente es que se ha convertido en una de las películas más populares de la plataforma. Una cosa curiosa, ya que la película no convenció ni los críticos ni al público. En Rotten Tomatoes, In Time cuenta con un 36% de aprobación por parte de los críticos y del 51% entre el público.

No obstante, eso no le impidió recaudar 173 millones de dólares en taquilla mundial frente a un presupuesto estimado de 40 millones. Lo cierto es que parte de una premisa que resulta muy interesante, pero que patina en su ejecución. In Time no cumple todo lo que promete, pero propone lo suficiente como para no pasarla por alto.

A pesar de que tiene evidentes limitaciones, creo que In Time tiene cierto valor en el género de ciencia ficción. Un thriller distópico que no es inmejorable, pero que te mantendrá intrigado hasta el final. La idea central es tan potente que consigue sobrevivir a sus propios errores, así que solo por eso merece la pena.

En España, In Time está disponible en Disney+.