El mejor momento para comprar una PS5: arrancan los Days of Play con descuentos en consolas, juegos y mucho más

PlayStation se prepara para una segunda mitad de 2025 cargada de grandes novedades en su catálogo, de modo que los jugadores de PS5 puedan disfrutar de títulos muy golosos para lo que resta de año, como Death Stranding 2: On the Beach, Marathon, Lost Soul Aside y Ghost of Yotei. Un listado que puede ampliarse con la cercanía del Summer Game Fest 2025, pero antes de todo ello, la firma japonesa ha presentado una de las promociones más interesantes que se encuentra disponible en estos precisos instantes.

Se trata de los Days of Play, una de las promociones de ofertas más esperadas durante todo el año con la que se permite obtener descuentos en multitud de productos de la marca PlayStation, especialmente en las consolas. De este modo, todos aquellos que aún no se hayan sumado a la nueva generación o quieran iniciarse en el modelo más rápido y potente, PS5 Pro, ahora pueden hacerlo ahorrando más que nunca.

Todas las grandes ofertas de los Days of Play de PlayStation

Tal y como se ha anunciado a través del blog oficial de PlayStation, desde hoy mismo, 28 de mayo, y hasta el próximo 11 de junio, todos los usuarios que lo deseen pueden disfrutar de grandes descuentos en consolas, complementos, juegos y servicios de la marca japonesa. En este sentido, estas son algunas de las principales rebajas que se pueden disfrutar desde estos momentos en cualquier tienda afiliada:

Consola PS5 Edición Estándar (con lector de discos): 449,99 euros en lugar de 549,99 euros.

Consola PS5 Edición Digital (sin lector de discos): 399,99 euros en lugar de 499,99 euros.

Consola PS5 Pro: 749,99 euros en lugar de 799,99 euros.

Auriculares PSVR2: 399,99 euros en lugar de 449,99 euros.

Selección de mandos DualSense de PS5: A 54,99 euros.

Por lo tanto, durante las próximas semanas se abre la oportunidad de disfrutar de algunos de los mejores descuentos durante todo el año por parte de PlayStation. De este modo, arranca una de las temporadas más suculentas para los jugadores de la firma japonesa.