Para mí, mejor que muchas series de ciencia ficción actuales: esta película es una joya oculta y está en streaming

Dentro del género de la ciencia ficción contemporánea, los grandes efectos visuales y la acción sin límite han pasado prácticamente a un segundo plano para dar paso a la exploración íntima de las emociones humanas. Ya es normal ver historias que, bajo una apariencia sencilla, logran cuestionar la identidad, el amor y la forma en que percibimos la realidad. Entre esas joyas ocultas se encuentra una película que pocos conocen, pero que se ha ganado el estatus de obra de culto entre los amantes de las narrativas diferentes.

Su punto de partida es tan cotidiano como universal, una pareja que busca arreglar su relación. Pero lo que comienza siendo una experiencia terapéutica acaba transformándose en un enigma psicológico y existencial que mezcla romanticismo, misterio y ciencia ficción.

Una historia de amor convertida en experimento surrealista

Dirigida por Charlie McDowell, El amor perfecto no existe sigue a Ethan (Mark Duplass) y Sophie (Elisabeth Moss), una pareja que acepta pasar un fin de semana en una casa de retiro recomendada por su terapeuta. Lo que al principio parece un intento sincero por reconectar, pronto se convierte en una experiencia tan desconcertante como reveladora, cuando ambos descubren un fenómeno imposible que los enfrenta a versiones desconocidas de sí mismos.

La película combina elementos del drama romántico con un tono inquietante que recuerda a otras producciones, pero aportando un enfoque más íntimo y filosófico. Su puesta en escena minimalista y su guion preciso logran crear una tensión constante sin necesidad de recurrir a lo explícito, invitando a la reflexión sobre la autenticidad, la idealización y el deseo de cambiar al otro. Todo esto rodeado por un misterio que se va extendiendo según avanza la cinta y que envuelve al espectador.

Disponible en Rakuten TV para alquilar o comprar, El amor perfecto no existe es una experiencia tan perturbadora como emotiva, ideal para quienes buscan una historia que desafía las convenciones del romance y la ciencia ficción con sutileza y originalidad.