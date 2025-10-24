'Star Wars' confirma la conexión oculta de Grogu con un inesperado Jedi vinculado a la Orden 66

Un nuevo número de la serie de cómics de Star Wars: Jedi Knights ha confirmado que el personaje de Grogu estuvo secretamente ligado a un legado Jedi que fue clave durante los eventos de la Orden 66. Tras ser rescatado de la Purga Jedi, se ha demostrado que el Maestro Jedi que lo salvó siempre fue el que estaba destinado a garantizar la seguridad de Grogu. Como bien sabrás, cuando Darth Vader y la Legión 501 llegaron al Templo Jedi y comenzaron a masacrar a varios Jedi, Grogu fue rescatado por Kelleran Beq.

Ahora, se ha confirmado que el rescate de Grogu no fue una mera coincidencia, sobre todo si se considera una nueva revelación. En la tercera temporada de The Mandalorian, Grogu reflexiona sobre su tiempo en el Templo Jedi y esos fatídicos eventos que marcaron el devenir de la saga. Precisamente, un flashback de la Purga Jedi mostró cómo los Jedi trataban de defenderse desesperadamente de soldados clon mientras estos buscaban llevar a Grogu ante Kelleran Beq.

Kelleran Beq fue el Maestro Jedi que salvó a Grogu

Tras encontrar a Grogu, el Maestro Jedi se enfrentó a múltiples clones mientras blandía sables de luz azules y verdes. En este sentido, algunas futuras entregas del canon de Star Wars confirmaron que su apodo en realidad era The Sabered Hand debido a su destreza con estas armas. Justo después, tras conseguir una nave de la Guardia Real de Naboo, Kelleran Beq y Grogu lograron escapar de Coruscant.

Aunque la historia del dúo entre la Orden 66 y el hallazgo de Grogu por parte de Din Djarin sigue siendo desconocida, nuevas revelaciones sobre la historia de Kelleran Beq han arrojado algo de luz sobre por qué los otros Caballeros Jedi estaban tan decididos a llevarle a este niño en particular durante la Purga. Pues bien, la razón es que Grogu era responsabilidad personal de Kelleran Beq.

El cómic Star Wars: Jedi Knights #8, que está ambientado antes de los eventos de La Amenaza Fantasma, demuestra que Kelleran Beq era responsable de los jóvenes que estaban destinados a convertirse en los héroes más poderosos del universo. Por eso no había ningún Maestro Jedi mejor preparado para salvar a Grogu en la Orden 66.