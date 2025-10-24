El próximo spin-off de 'The Boys' recibe una nueva actualización por parte de Eric Kripke

El showrunner de The Boys, Eric Kripke, ha sido quien ha dado nuevos detalles relacionados con el próximo spin-off de la franquicia tras el emocionante final de Gen V. Después de derrotar a Thomas Godolkin y huir de la escuela de superhéroes, la segunda temporada concluye con Marie y sus amigos siendo reclutados por Starlight y A-Train para un movimiento de resistencia, luchando contra El Patriota y Vought.

Lo cierto es que ese final sienta las bases para la quinta temporada de The Boys, que pondrá fin a la trama principal. Sin embargo, ya se están desarrollando varios spin-offs que tienen como objetivo expandir la franquicia. Uno de los anunciados es The Boys: México, un spin-off que parece encontrarse en preproducción. Pues bien, el propio Eric Kripke confirmó que Gareth Dunnet Alcocer está escribiendo la serie.

'The Boys: México', el nuevo spin-off tras la última temporada

También explicó que los eventos de esta serie se ambientarán tras la última temporada de The Boys. Por supuesto, se espera que cuente con la participación de personajes de la serie original. "Todavía está en desarrollo y me parece divertidísima. Pero ya veremos, está pasando por un desarrollo inestable. Ciertos personajes podrían incluirse. Se ambientaría después de la quinta temporada de The Boys", comentaba Erik Kripke.

Si bien es cierto que Erik Kripke no ofreció mucha información sobre la historia que podría desarrollar The Boys: México, la confirmación de que transcurre tras el cierre oficial de The Boys la convierte en el siguiente paso evolutivo que debe dar la franquicia. Por ahora, Gen V se ha vinculado con los eventos de The Boys. Esto es una buena noticia porque significa que la serie principal no será el final para algunos de los miembros más destacados.

Si bien The Boys: México seguirá una historia completamente nueva, será posterior al final de The Boys. Esto también explica por qué los detalles de la serie se mantienen en secreto mientras Dunnet Alcocer escribe el guion de la producción. Dicho esto, The Boys: México es solo uno de los nuevos spin-offs que se encuentran actualmente en desarrollo. El otro es Vought Rising, una precuela ambientada en la década de 1950 que estará protagonizada por Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront.