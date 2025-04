El mes de lanzamiento de GTA VI ya se podría haber dado a conocer

El lanzamiento de GTA VI es uno de los grandes asuntos pendientes en el sector del videojuego. Los seguidores llevan meses en vilo esperando noticias de Rockstar que nunca se producen, por lo que resulta un auténtico misterio lo que puede suceder durante los próximos meses, mientras desde Take-Two Interactive se insiste en el que el título estará disponible en el mercado en otoño de 2025.

Por el momento, no se sabe cuándo se liberará el nuevo tráiler de GTA VI y cuándo se ofrecerá una ventana concreta de lanzamiento para la llegada del videojuego a las consolas de actual generación. Sin embargo, nuevas informaciones pueden haber dado a conocer el mes en el que estaría disponible la nueva entrega de la reconocida franquicia de Rockstar Games y no estaría excesivamente lejos.

El lanzamiento de GTA VI apunta al mes de noviembre

Las alarmas han saltado a través de una publicación del creador de contenido Detective Seed, quien afirma que GTA VI llegará al mercado a mediados del mes de noviembre. "Recuerda, recuerda a mediados de noviembre", afirma con una imagen del juego de Rockstar para acompañar a la publicación. Se desconce quién es este filtrador, por lo que la información no se ha tenido en cuenta en un inicio; sin embargo, todo rastro del creador se ha eliminado de la red, por lo que muchos piensan que se trata de una reclamación por parte de Rockstar.

Por el momento habrá que seguir esperando para conocer novedades concernientes al lanzamiento de GTA VI durante otoño de 2025, con lo que los seguidores puedan estar seguros de que no se sufrirá ningún tipo de retraso en la llegada del título. Por el momento, los movimientos de Take-Two Interactive con títulos como Borderlands 4 y Mafia: The Old Country invitan al optimismo para recibir una fecha de lanzamiento durante las próximas semanas.