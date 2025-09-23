Una nueva entrega de Mafia podría estar en desarrollo

Desde su debut en 2002, la saga Mafia se ha ganado un lugar especial entre los jugadores gracias a su mezcla de narrativa cinematográfica, ambientación histórica y jugabilidad cargada de acción. Cada entrega ha ofrecido una visión única del mundo del crimen organizado, desde la América de la Gran Depresión hasta los años 60 en Nueva Orleans.

La entrega más reciente, Mafia: The Old Country, publicada este mismo año, transportó a los jugadores a la Sicilia del siglo XX. A pesar de recibir críticas de todo tipo, el juego siguió teniendo una atmósfera muy trabajada que mostraba a la perfección el paisaje italiano. Si el título te dejó con ganas de más, esta noticia te va a alegrar.

Mafia: The Old Country podría tener secuela

00

Durante una retransmisión en Twitch, la actriz Carina Conti, quien interpretó a Isabella Torrisi en Mafia: The Old Country, reveló que un nuevo juego de la saga ya habría recibido luz verde. Aunque no dio detalles sobre si se tratará de una continuación directa o de una historia independiente dentro del mismo universo, sus palabras han encendido la ilusión entre los seguidores de la franquicia.

El futuro del proyecto aún es incierto, especialmente en lo que respecta a su enfoque jugable. La última entrega apostó por una narrativa lineal y concentrada, alejándose del estilo más abierto de Mafia III. Queda por ver si el próximo título seguirá esta línea o si optará por regresar a un mundo más expansivo.

Por ahora, Hangar 13 continúa trabajando en mejoras para Mafia: The Old Country con actualizaciones que corrigen errores, refinan la interfaz y mejoran la inteligencia artificial enemiga. Sin embargo, la posibilidad de que ya se esté gestando una nueva entrega confirma que la saga todavía tiene mucho que ofrecer a largo plazo.