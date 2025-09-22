El nuevo God of War filtra nuevos detalles de Kratos

La saga God of War se ha consolidado como uno de los pilares más importantes de PlayStation gracias a su fama y a su popularidad entre los jugadores. Desde el reinicio de 2018 y su aclamada secuela Ragnarök, Kratos ha conquistado a nuevas generaciones gracias a una narrativa profunda, mecánicas renovadas y la expansión del universo mitológico en el que se desenvuelve. Por eso, es comprensible que cada mínimo detalle que aparece sobre el próximo título de la franquicia desate gran expectación.

Aunque Sony Santa Monica Studio aún no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la próxima entrega, las filtraciones y rumores han empezado a dar las primeras pinceladas sobre el futuro de Kratos. Esta vez las pistas apuntan hacia un nuevo escenario que podría suponer un cambio radical en la historia del carismático personaje.

Kratos podría empuñar un arma de diseño egipcio en su próxima aventura

Según informó Tom Henderson en el canal de YouTube de Insider Gaming, Kratos blandirá un arma de origen egipcio en el próximo God of War. El detalle, aparentemente menor, ha hecho volar la imaginación de los amantes de la saga, ya que abre la puerta a que la saga explore la mitología del Antiguo Egipto tras haber dejado atrás tanto la griega como la nórdica.

En redes sociales, especialmente en Reddit, los seguidores han comenzado a teorizar sobre el futuro del personaje. Algunos imaginan que los dioses de otros panteones podrían ir a por Kratos tras conocer la destrucción que sembró en Grecia y los Nueve Reinos. Otros temen que el nuevo arsenal no pueda superar al impacto que tuvieron las icónicas Espadas del Caos, el hacha Leviatán o la lanza Draupnir.

Sea cual sea la dirección elegida, las expectativas son altísimas. Con el listón dejado por Ragnarök, la próxima entrega no solo deberá ofrecer un reto narrativo y jugable a la altura, sino también justificar este salto hacia una nueva mitología que podría marcar el inicio de otra gran etapa para Kratos.