La nueva película de 'El Señor de los Anillos' debe restaurar un aspecto clave de la trilogía original de Peter Jackson

La próxima película de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum necesita recuperar una parte esencial de lo que hizo tan especial a la trilogía original de Peter Jackson. Las adaptaciones de los libros de J. R. R. Tolkien se encuentran entre las películas más aclamadas de todos los tiempos. Fueron capaces de dar forma a la Tierra Media de una manera espectacular, con escenarios y personajes asombrosos que hicieron que ese mundo de fantasía pareciera absolutamente real.

Cuando Peter Jackson anunció su regreso al universo creado por J. R. R. Tolkien en las películas de El Hobbit, muchos no pudieron evitar emocionarse. Sin embargo, la primera película de esta nueva trilogía dejó muy claro que iba en una dirección diferente. Las películas dependían en gran medida del CGI, creando muchos de los orcos y otras criaturas mediante efectos digitales, en lugar de los efectos prácticos que caracterizaron a la trilogía original.

Andy Serkis toma el mando de la Tierra Media

De hecho, la trilogía de El Hobbit no causó el mismo impacto que las películas originales. Si bien es cierto que el CGI no fue el único factor, fue parte de la razón por la que estas películas no sorprendieron a los espectadores de la misma forma que sus predecesoras. Es evidente que los efectos digitales formarán parte de La Caza de Gollum, pero Andy Serkis necesita encontrar la manera de recuperar la magia de la trilogía original de Peter Jackson.

La adaptación de El Señor de los Anillos es el mejor ejemplo de lo que es posible conseguir en la industria del cine. Las tres primeras películas de Peter Jackson fueron nominadas a 30 Premios Óscar, de los cuales ganaron 17. Varias de estas nominaciones y premios fueron por maquillaje, efectos visuales, diseño de vestuario y diseño artístico.

Los efectos visuales de estas películas hicieron que el público se sumergiera en la Tierra Media. Es por eso que La Caza de Gollum debe priorizar este estilo sobre los efectos digitales. Aunque Peter Jackson no es el encargado de dirigir La Caza de Gollum, está ligado a la producción como productor. El cineasta podría ser una pieza clave para restaurar el espectacular aspecto visual de la trilogía original de El Señor de los Anillos.