Ni Palpatine imaginó esto: 'Star Wars' revela un nuevo poder oscuro que nunca has visto

La franquicia de Star Wars ha introducido un nuevo poder relacionado con la Fuerza del Lado Oscuro que ni siquiera Palpatine consiguió dominar. Según Palpatine, el Lado Oscuro es una vía única para desbloquear habilidades que muchos considerarían antinaturales. A menudo es normal pensar que Palpatine es el mayor maestro de estos poderes que jamás haya existido, pero la realidad es que su conocimiento también tenía límites.

Existen algunos secretos conocidos por los antiguos Lores Sith que se perdieron hace mucho tiempo. Por otro lado, Charles Soule es el escritor que está detrás de Trials of the Jedi, el último capítulo épico de una aventura que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos cuatro años. Es un libro que revela cómo los Jedi tienen que hacer frente a un poder aterrador en una convergencia de la Fuerza que no conoce precedente.

Un nuevo poder del Lado Oscuro en 'Star Wars'

Lo que no sabe es que viajan junto a Azlin Rell, un poderoso miembro del Lado Oscuro que muestra una nueva habilidad que Palpatine codiciaría. Pero Azlin Rell no es un Sith. Simplemente es un Jedi que cayó al Lado Oscuro tras un encuentro con los Nameless. También se confirma que conecta con la Fuerza de una forma desconocida, ya que libera un efecto aterrador a través de una técnica que es bautizada como misting.

De esta forma, Star Wars confirma que Azlin Rell ha aprendido a provocar un tipo de explosión espontánea que es capaz de destrozar cualquier cuerpo al instante. Este nuevo poder de la Fuerza que proviene del Lado Oscuro probablemente esté relacionado con la telequinesis, la cual Darth Vader solía usar para estrangular. Pero se describe como mucho más brutal, y es posible que no haya defensa contra él.

Lo cierto es que sería imposible imaginar a Palpatine ejerciendo un poder tan devastador. A pesar de lo peligroso que era, el Emperador habría sido imparable de haber conocido esta técnica. En la franquicia de Star Wars, los Jedi y los Sith usaban la Fuerza para crear una especie de escudo a su alrededor. Aun así, esta nueva revelación sugiere que ningún escudo pudo haber protegido a los Jedi si Palpatine hubiera conocido esta habilidad.