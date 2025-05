La nueva película sobre un icónico villano de Batman en el DCEU avanza por buen camino

Aunque es cierto que puede parecer que el proceso sea algo lento, la película sobre el icónico villano de Batman está progresando de verdad. Pese a que existía un buen número de enemigos que podrían haber sido elegidos, Clayface será el monstruoso enemigo de Batman que protagonizará una de las primeras grandes películas del DCEU. Por supuesto, los espectadores se mantienen expectantes por lo que la franquicia podría incluir.

El público quedó atónito con el inesperado anuncio cuando un rumor sugería que Mike Flanagan estaba escribiendo una película basada en Clayface. Al final, James Gunn fue el que confirmó la noticia y, meses después, la película encontró un director en la figura de James Watkins. Las noticias no han sido demasiadas desde entonces, por lo que muchos han estado esperando saber más sobre este filme que tanta expectación ha generado.

La importancia de Clayface en el DCEU

Se conocen pocos detalles sobre la película, pero hay algunos aspectos en los que debería acertar para contentar a los lectores que mejor conocen el legado de Batman. Pues bien, una nueva información sugiere que Hossein Amini fue contratado para reescribir la cinta. Esto confirmaría que la intención es seguir adelante. Puede que Clayface no sea tan conocido como otros enemigos de Batman, pero eso no significa que no tenga una historia muy interesante que poder contar en la gran pantalla.

Es cierto que es algo arriesgado hacer una película protagonizada por un villano, pero lo cierto es que las historias trágicas suelen ser de las que terminan convenciendo más. El origen de Clayface suele ser bastante desgarrador, pero es precisamente eso lo que podría hacer que encaje a la perfección. La película de Clayface no solo debe mostrarlo usando sus poderes con la intención de adoptar otras identidades, sino también cómo consigue hacerlo con éxito.

Aunque todavía no se sabe mucho sobre la película de Clayface, Creature Commandos confirmó que Batman se encuentra activo en este universo. Por ese motivo, si existe un buen lugar para que Batman haga su primera gran aparición, sería una película protagonizada por Clayface. Pero en lugar de solo ver a Clayface y Batman peleando, puede que el DCEU muestre el intento de Bruce Wayne por rehabilitar al villano.