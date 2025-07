El polémico final de 'El juego del calamar' es perfecto para el inicio de una nueva temporada

La tercera temporada de El juego del calamar dejó abierta la posibilidad de una cuarta temporada o un spin-off por el final que se le dio al personaje del Líder. Interpretado de manera sobresaliente por Lee Byung-hun, In-ho se convirtió en algo más que el villano principal de la serie de moda de Netflix. De hecho, estas nuevas temporadas de El juego del calamar dejaron claro que el Líder fue un personaje increíblemente complejo.

El reparto de la serie de Netflix está compuesto por actores de todo tipo, pero el actor que interpreta a In-ho a menudo destacó sobre el resto, pese a no haber aparecido mucho sin su máscara en la tercera temporada. Lo que sigue a partir de ese episodio final es un misterio total. Sin embargo, incluso si la cuarta temporada de El juego del calamar nunca sucede, existen diferentes maneras de que la historia de In-ho continúe.

Un final abierto para un personaje complejo

Aunque el final del fenómeno de Netflix fue trágico, algunos personajes tuvieron un final feliz. Por ejemplo, aunque Jun-ho no pudo hablar con su hermano, el exdetective parecía haber aceptado la decisión de In-ho y planeaba comenzar una nueva vida tras ayudar a detener los juegos que al menos se desarrollaban en Corea.

De la misma forma, puede que la hija de Gi-hun nunca sepa qué le pasó exactamente a su padre, pero al menos sabe que ya no está. El hermano de Sae-byeok por fin se reencuentra con su madre, mientras que No-eul está más cerca que nunca de encontrar a su hija. Y eso sin mencionar a Park Gyeong-seok, el único jugador, aparte del bebé, que sobrevivió y pudo volver a casa de una pieza.

Eso sí, no pareció haber un cierre definitivo para In-ho. Lo cierto es que el Líder no tuvo una conversación con su hermano, y no sabemos hasta qué punto pudo afectarle la muerte de Gi-hun. Sería interesante ver a In-ho en un posible spin-off, sobre todo si intentara detener los macabros juegos que él mismo supervisó.

El Líder no encontró una redención completa en el final de la tercera temporada, y no se puede afirmar con totalidad que sea mejor persona ahora solo porque el sacrificio de Gi-hun lo haya afectado emocionalmente. Aun así, después de esa escena final, lo más sensato es pensar que la historia de In-ho debe continuar de alguna manera.