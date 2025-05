El polémico veredicto de Quentin Tarantino sobre un clásico del cine: “Una película muy mediocre”

No es ningún secreto decir que Quentin Tarantino siente especial fascinación por los clásicos del cine, pero incluso él no tiene miedo en admitir que algunas de estas películas no deberían de tener el reconocimiento que tienen. Es precisamente la opinión que dio con respecto a una icónica película de Alfred Hitchcock, la cual calificó como una película muy mediocre.

Lo cierto es que Quentin Tarantino empezó su andadura en el mundo del cine como empleado de un videoclub, un trabajo que no solo avivó su pasión por el séptimo arte, sino que también lo ayudó a dominar ciertos recursos cuando se convirtió en un cineasta consolidado. El director ha confesado su amor por cualquier género. Sin embargo, admitió no ser especial entusiasta de los mejores clásicos de una de las leyendas más reconocidas de la industria cinematográfica.

La visión crítica de Tarantino

El director al que hacía referencia es Alfred Hitchcock, considerado uno de los mejores directores. De hecho, una buena parte de los cineastas más conocidos, como Steven Spielberg o Martin Scorsese, reconocen su contribución al cine. Sin embargo, Quentin Tarantino será uno de los pocos que considera que algunas películas de Alfred Hitchcock están muy sobrevaloradas. El director no se queda solo ahí, ya que considera que una de las más reconocidas es mediocre.

La película en cuestión a la que se refiere Tarantino es Con la muerte en los talones. Tampoco le gusta especialmente Vértigo, pese a haber sido seleccionada como una de las dos mejores películas de la historia, junto con Ciudadano Kane. Así explicaba el director qué sensaciones le producía Con la muerte en los talones: "La gente la descubre a los 22 años y piensa que es maravillosa cuando en realidad es una película muy mediocre".

Aun así, Quentin Tarantino sí que reconocía que Alfred Hitchcock era uno de los mejores directores del cine, pese a que su trabajo se vio empañado por las limitaciones de los estudios con los que colaboraba. También afirmó que los mayores problemas de las películas de Alfred Hitchcock se encontraban en los terceros actos.

A pesar de la opinión de Quentin Tarantino sobre Con la muerte en los talones, la mayoría de la gente discrepa rotundamente. Lo cierto es que la película tiene una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes y del 94% entre el público. La cosa no termina aquí, ya que el British Film Institute, la BBC o el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos la incluyen entre las mejores películas de la historia de Hollywood. ¿Estará Tarantino equivocado o tiene razón?