Quentin Tarantino no pudo con esta aclamada serie de Max que abandonó tras un solo episodio

True Detective es una de las series de Max más aclamadas, especialmente si se considera esa primera temporada que es considerada una obra maestra en el género. Eso es lo que opinan los espectadores que la han visto, pero Quentin Tarantino tiene una opinión muy distinta. Lo cierto es que al director le aburría tanto que no fue capaz de ver ni un solo episodio.

Conocido por su influencia en el mundo del cine, Quentin Tarantino nunca ha dirigido una serie de televisión propia. Sin embargo, eso no evita que se considere un entusiasta de las series televisivas. De hecho, el director expresa sus opiniones sobre las series con la misma claridad con la que lo hace con las películas. Ha reconocido abiertamente que le gusta Justified o incluso Cómo conocí a vuestra madre.

El ritmo lento de 'True Detective'

Pero no ha podido disfrutar de toda la programación original de Max que ha ido produciendo a lo largo de los años. La primera temporada de True Detective es considerada una obra maestra por cómo revolucionó la forma en que una serie podía contar una historia, pero a Tarantino no le encantó tanto. Él encontró la serie protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson extremadamente aburrida.

Intentó ver el primer episodio de True Detective, pero no le enganchó nada. Así que sí, Quentin Tarantino debe ser uno de los pocos que no pudo pasar del episodio piloto. Pero sí, también es cierto. Puede que True Detective no sea una serie para todo el mundo. Al menos la primera temporada tiene un ritmo lento y especialmente sombrío. La serie se toma su tiempo para desarrollar a sus personajes. También lo hace para construir esa conexión entre pasado y presente con la intención de resolver el misterio central.

Sin embargo, el hecho de que se demore un poco en llegar a su desenlace final no significa que sea aburrida. Cada minuto vale completamente la espera, ya que es capaz de recompensar con creces la paciencia del público. Es una de las mejores experiencias que una serie puede ofrecer, pero tienes que saber en qué te estás metiendo.

La serie True Detective está disponible en Max.