El próximo actor de 'James Bond' que baraja Amazon rompería una regla de oro de la franquicia tras 56 años

La próxima película de James Bond, que dirigirá Denis Villeneuve, sigue buscando a su esquivo protagonista. Aunque todavía habrá que esperar para saber quién se pondrá el esmoquin como 007, Amazon ha revelado una lista de actores ideales para el papel. Esta lista incluye a Tom Holland, Harris Dickinson o Jacob Elordi. Algunos nombres ya han generado mucha controversia.

Lo que está claro es que aún no hay un actor definitivo para el papel. El reparto de James Bond es uno de los aspectos más importantes, ya que es probable que los actores permanezcan activos en varios proyectos mientras Amazon se preocupa por construir su nueva franquicia desde cero. Por ese motivo, el estudio parece estar buscando a un actor de treinta años no demasiado mayor como sucesor de Daniel Craig.

Una nueva etapa para 007 con Denis Villeneuve al mando

Si bien la lista de candidatos de Amazon para James Bond no es necesariamente la prueba más fiable de quién interpretará a 007 en el próximo filme de Denis Villeneuve, sin duda arroja luz sobre el tipo de actores que busca el estudio. Uno de los nombres más interesantes de la lista fue Jacob Elordi, el actor australiano conocido por sus papeles en Euphoria y Saltburn.

La decisión de contratar a un actor no británico o irlandés para el icónico papel del espía generaría una polémica absoluta, pero no sería la primera vez que James Bond es interpretado por un actor australiano. George Lazenby asumió el papel principal en 1969 tras la etapa original de Sean Connery. Desde entonces, James Bond ha sido interpretado exclusivamente por actores británicos o irlandeses.

La franquicia de 'James Bond' se prepara para su próxima entrega Difoosion

Dicho esto, Jacob Elordi sin duda se perfila como uno de los candidatos más interesantes. Pero eso no evita que muchos espectadores no estén de acuerdo con la idea de que James Bond fuera interpretado por un actor australiano. A fin de cuentas, James Bond es un personaje típicamente británico. No solo por su historia, sino también por las cualidades que representa en las novelas originales de Ian Fleming.

La pregunta central de este debate es si es realmente importante que James Bond sea interpretado por un actor británico o irlandés. En las novelas escritas por Ian Fleming, incluso se insinúa que James Bond tiene ascendencia escocesa y suiza. De hecho, el enfoque en Reino Unido fue una licencia de la franquicia cinematográfica. Habría críticas en torno al casting, pero eso no debería impedir que Amazon tome la decisión más lógica si Jacob Elordi resulta ser el candidato ideal.