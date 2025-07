El actor favorito para 'James Bond' siembra la duda: afirma que interpretar a 007 sería una "pesadilla"

Henry Golding parece estar algo abrumado por lo que una considerable parte del público piensa sobre él. Y es que es uno de los candidatos favoritos para convertirse en el próximo James Bond del cine. Pero lo que ha dicho es posiblemente lo que la mayoría de actores de James Bond habrán pensado en algún momento: el hecho de convertirte en James Bond es algo que cambia tu carrera profesional.

La realidad es que exige mucho compromiso y sacrificio, así que no es algo que todos los actores quieren aceptar. Sobre todo los que ya cuentan con una carrera consolidada en Hollywood. Muchos espectadores aseguran que Henry Golding debería ser el próximo 007, pero puede que su respuesta a esta cuestión acabe con la esperanza de muchos. En una entrevista con People, Henry Golding reconoció que la idea de ponerse el esmoquin de James Bond podría no ser el sueño que muchos creen.

La presión de interpretar a James Bond

"Creo que esa es la pesadilla de cualquier actor", explicaba Henry Golding sin rodeos, refiriéndose a la presión de seguir los pasos de grandes actores de renombre como Sean Connery o Pierce Brosnan. Es una declaración impactante viniendo de alguien cuyo nombre ha encabezado las encuestas como aspirante a convertirse en el James Bond de nueva generación. Pero para Henry Golding, es una cuestión que se trata menos del glamour y más del peso tan importante que tienen las expectativas:

"¿Por qué no pueden traer agentes que sean más veteranos? Creo que sería mucho más divertido, porque simplemente no hay restricciones ni expectativas".

La franquicia de 'James Bond' se prepara para su próxima entrega Difoosion

Lo cierto es que no se equivoca. Desde que Ian Fleming presentó a James Bond en Casino Royale de 1953, este papel se ha convertido en uno de los más analizados en la industria del cine. Con seis actores que han interpretado oficialmente al espía británico, cada nuevo casting genera un intenso debate y presión para la franquicia. Ya se ha confirmado que Denis Villeneuve se hará cargo de la próxima película de James Bond, pero quién será el actor protagonista sigue siendo un misterio.

Aun así, Henry Golding no lo descarta por completo. Simplemente demuestra ser consciente de todo lo que está en juego. Él cree que todo sería mejor si no existiera esa presión cultural tan grande. Además, esta próxima película de James Bond estará bajo el control creativo total de Amazon MGM. La nueva película de 007 aún no tiene fecha de estreno.