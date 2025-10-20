¿Qué sucedió con Grogu después de la Orden 66? 'Star Wars' ha dado una pista clave

Una próxima historia de Star Wars está preparando el terreno para revelar qué le sucedió a Grogu tras la Orden 66. Después de los flashbacks que se vieron en The Mandalorian y El libro de Boba Fett, se sabe que Grogu se salvó de la Purga Jedi que aconteció en La Venganza de los Sith. Sin embargo, aún existen importantes lagunas en Star Wars que podrían encontrar respuesta pronto.

El one-shot de Jar Jar que publicará Marvel podría ser clave en el desarrollo de estos eventos. Debido a que Kelleran Beq fue fundamental para salvar la vida de Grogu durante la Orden 66, es posible que el cómic pueda dar algún tipo de respuesta a esta parte de la línea de tiempo de Star Wars. Si bien Kelleran Beq es conocido por el papel que desempeñó en The Mandalorian, su primera aparición en pantalla fue en realidad en Star Wars: Jedi Temple Challenge.

El misterio de Grogu tras la Orden 66

Este Maestro Jedi derrotó con destreza a todo un escuadrón de soldados clon mientras protegía a Grogu en la noche de la Purga Jedi. Encargado de supervisar el entrenamiento de los jóvenes antes de que fueran elegidos por los maestros, Grogu fue uno de los estudiantes de Kelleran Beq cuando el recién nombrado Darth Vader llegó al Templo Jedi con la Legión 501.

Tras rescatarlo del Templo Jedi, Kelleran Beq y Grogu recibieron la ayuda de la Guardia Real de Naboo, quienes les dieron al dúo una nave cargada de combustible antes de detener a los clones que los perseguían. Esto fue lo que les permitió escapar de Coruscant juntos con un salto al hiperespacio. Dicho esto, esa fue la última vez que se vio al personaje en pantalla, pero su legado continuará en el recién anunciado Jar Jar #1, que se lanzará el próximo año.

La sinopsis del número sugiere que Jar Jar Binks jugó un papel clave en la formación de la Alianza Rebelde. Esto tendría implicaciones interesantes para Kelleran Beq, un superviviente confirmado de la Orden 66 cuyo paradero es tan desconocido como el de Grogu. Del mismo modo, este flashback con Kelleran Beq es el último momento conocido de Grogu en Star Wars antes de que Din Djarin se encontrara con él en The Mandalorian.

Aunque no se sepa mucho sobre la historia de Kelleran Beq y Grogu tras la Orden 66 en este nuevo cómic de Jar Jar, existen otras maneras en que Star Wars podría revelar esa historia que ambos comparten. El ejemplo más claro es un posible nuevo salto al pasado en la próxima película de The Mandalorian & Grogu. Lo que está claro es que el trauma de Grogu es algo que se ha revelado gradualmente con el tiempo y necesita una respuesta clara.