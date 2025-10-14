'Star Wars' acaba de corregir uno de los errores más importantes de la trilogía de secuelas

La franquicia de Star Wars acaba de encontrar solución para uno de los mayores problemas de la trilogía de secuelas, integrándolo a la perfección en la narrativa. Lo cierto es que las secuelas de Star Wars fueron un éxito de taquilla, pero eso no evitó que la mayor parte de estas entregas recibieran opiniones divididas que polarizaron a los seguidores.

Por supuesto, no todas las controversias son igualmente válidas. Sin embargo, una enorme parte de estas críticas son legítimas, ya que la trilogía de secuelas definitivamente tuvo algunos tropiezos importantes que han marcado el curso de la saga iniciada por George Lucas. Lo más importante es que se trata de una franquicia transmedia, lo que significa que siempre existen más novelas, cómics o audiolibros en desarrollo.

Una narrativa que da coherencia emocional

De hecho, a los mejores guionistas de Star Wars les encanta añadir pequeños detalles que ayudan a reconducir ciertos problemas. El audiolibro que recientemente fue publicado por Cavan Scott es un ejemplo perfecto de esto. Por otro lado, conviene tener en cuenta que en Star Wars siempre ha existido esa sensación de familia encontrada. La dinámica entre Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher fue una de las razones por las que la franquicia se convirtió en un éxito en su origen.

Las secuelas plantearon algo similar desde el principio, con Rey, Finn y Poe Dameron. Los tres actores mantienen una dinámica muy interesante, pero existe un problema que persiste: no se ve lo suficiente. Al final, las secuelas de Star Wars no permiten que los personajes principales tengan la oportunidad de sentirse realmente como una familia encontrada.

Es evidente que existen vínculos profundos entre el trío protagonista, pero estos se desarrollaron principalmente fuera de la pantalla. En consecuencia, esto se traduce en que carece del impacto emocional que debería haber tenido. El nuevo audiolibro que plantea Cavan Scott, The Jaws of Jakku, parece una respuesta a estas críticas. Esto se debe a que aprovecha la falta de interacción entre estos personajes y la integra en su narrativa con acierto.

Se convierte en la clave de la propia historia de Rey, ya que explora un periodo inédito de su vida, mientras entrena con Leia. En este sentido, Cavan Scott demuestra ser uno de los mejores guionistas de Star Wars, ya que recoge a la perfección la indecisión e incertidumbre de Rey. Precisamente, la clave de su interpretación de Rey reside en su desesperada necesidad de pertenencia. La solución radica en tomar lo implícito y hacerlo explícito. Al hacerlo, se arregla un sutil problema de las secuelas de Star Wars.