Esta es la verdadera razón que explica por qué Grogu abandonó a los Jedi en 'Star Wars'

El nuevo tráiler de The Mandalorian & Grogu, la próxima película de Star Wars, muestra que Grogu no está con los Jedi, ya que continúa su travesía con el que ya se ha convertido en su padre adoptivo, Din Djarin. Esto resulta especialmente importante si recordamos que Grogu lo dejó en el final de la segunda temporada de The Mandalorian para irse junto a Luke Skywalker, quien lo entrenaría en el camino de los Jedi.

Se esperaba que esto sucediera durante las primeras temporadas de The Mandalorian, ya que todo el viaje de Din Djarin en esta última se dedicó a reunir a Grogu con los Jedi, a quienes consideraba que era "su propia especie". Aunque esa misión se cumplió, Grogu no permaneció junto a Luke Skywalker durante mucho tiempo. Lo más curioso es que existe una razón que explica por qué.

Jon Favreau lleva 'The Mandalorian' al cine

En El Libro de Boba Fett, la serie derivada que se desarrolla en The Mandalorian, se ve un primer momento del entrenamiento Jedi de Grogu con Luke Skywalker en el planeta Ossus. Sin embargo, pronto descubrimos que se da a conocer que Grogu no está tan comprometido como se supone que debería.

Lo cierto es que Grogu ha demostrado ser un personaje muy capaz que aprende rápido, especialmente bajo la tutela de Luke. Sin embargo, es el propio Luke quien le comenta a Ahsoka Tano que le preocupa que Grogu no esté completamente entregado a su entrenamiento. Esto lleva a Luke a plantearle a Grogu una disyuntiva: completar su entrenamiento Jedi o regresar junto a su padre mandaloriano.

Poco después, Grogu toma finalmente su decisión, que lo lleva a reunirse con Din Djarin en Tatooine, poniendo fin así a su entrenamiento. Y es que la decisión de Grogu en realidad tiene mucho sentido. Lo más probable es que Grogu esté gravemente traumatizado por los sucesos de la Orden 66, como cualquier superviviente Jedi. Sin duda, este es un factor importante que hace que la vida de Jedi sea menos atractiva para él.

Además, requiere una disciplina intensa que posiblemente Grogu no disfruta. Ahora, se ha convertido en el aprendiz mandaloriano de Din Djarin, pero esto tampoco será fácil para él. Aunque es poco probable que Grogu se convierta en un verdadero Jedi mandaloriano en The Mandalorian & Grogu, no es imposible, especialmente si se tiene en cuenta su futuro más allá del próximo estreno de la franquicia.