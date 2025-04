Quentin Tarantino se sincera sobre el reparto de 'Pulp Fiction': "No íbamos a contratar a Bruce Willis"

Quentin Tarantino siempre será conocido por ser uno de los directores más influyentes del cine. La filmografía del cineasta destaca por un estilo particular único que se centra principalmente en las narrativas no lineales. Él es el responsable de haber ideado obras maestras del cine como Malditos bastardos, Kill Bill o incluso Pulp Fiction, la que para muchos es la mejor.

Y es que Quentin Tarantino sorprendió a los espectadores al revelar detalles inéditos sobre el casting de Pulp Fiction, una de las películas más influyentes de su carrera. Quentin Tarantino confesó que Bruce Willis no estaba inicialmente contemplado para interpretar a Butch Coolidge, el boxeador que se convirtió en uno de los personajes más memorables del filme.

Bruce Willis no era la primera opción

Así lo explicaba:

"No íbamos a contratar a Bruce Willis. Era una de las estrellas más importantes en el mundo. Originalmente escribí el papel para Matt Dillon. Lo leyó y no estaba seguro. Resulta que Bruce Willis es un gran seguidor de Reservour Dogs. Fuimos a dar un paseo y me dijo que leyó el guion de Pulp Fiction. Me voló la cabeza. Me dijo que quería interpretar a Vincent. Le dije que el papel que mejor encajaría con él era Butch.

Quentin Tarantino explicó que Butch fue ideado con otro tipo de actor en mente, alguien menos conocido en ese momento. Dicho esto, Pulp Fiction se produjo en una etapa temprana de su carrera, cuando su presupuesto era limitado y su reputación aún se consolidaba tras el éxito que supuso Reservoir Dogs. El director quería un reparto que combinara talentos a punto de eclosionar con figuras ya establecidas, pero Bruce Willis parecía no encajar en el plan original.

Eso no evitó que Bruce Willis quedase fascinado por un guion que parecía querer reinventar las reglas del séptimo arte, así que contactó a Tarantino y expresó su deseo de participar. Aceptar a Bruce Willis no solo consiguió elevar el perfil comercial de la película, sino que también añadió una capa de profundidad al personaje de Butch, cuya mezcla de vulnerabilidad y determinación consiguió convencer al público.

La química de Bruce Willis con el resto del elenco, que incluía a John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman, contribuyó al éxito de Pulp Fiction, que recaudó más de 200 millones de dólares y ganó la Palma de Oro en Cannes. La inclusión de Bruce Willis, aunque inesperada, resultó ser un acierto que enriqueció la narrativa.

Esta anécdota subraya el instinto del director para asumir riesgos que a lo mejor otro no tomaría, una característica que define su filmografía. PulpFiction no solo revitalizó la carrera de John Travolta, sino que consolidó a Quentin Tarantino como un visionario que entiende mejor el cine que la mayoría.