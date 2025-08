El Reed Richards de Ioan Gruffudd es mejor que el de Pedro Pascal en un aspecto fundamental

La película de Los Cuatro Fantásticos ha presentado a Reed Richards como el personaje central que vertebra la relación de la Primera Familia Marvel en el UCM. Sin embargo, no es la mejor versión de Mr. Fantástico que se ha visto en la gran pantalla por un elemento clave. La llegada de los 4 Fantásticos solo puede impulsar el futuro de Marvel Studios, ya que muestra en franquicia uno de los equipos de superhéroes más clásicos del mundo del cómic.

Por desgracia, las películas de los 4 Fantásticos no siempre han sido las mejores. Eso no es lo que ha pasado con la propuesta que ha traído Marvel Studios del equipo. Aun así, sigue pareciendo evidente que el Reed Richards que interpretó Ioan Gruffudd supera al de Pedro Pascal en un aspecto importante. Existen algunas decisiones que fueron producto de su época y que hoy no funcionarían de ninguna manera.

Reed Richards es el corazón de los 4 Fantásticos

Sin embargo, en lo que respecta al elenco de la película de los 4 Fantásticos de la década del 2000, no hubo ningún problema. La química del reparto era excelente y cada uno de ellos representó con precisión la personalidad de los personajes a los que daban vida. Interpretado por Ioan Gruffudd, su Reed Richards fue quien lideró el equipo.

Existe un gran número de admiradores de esta versión, con momentos destacados del personaje y los poderes de Reed Richards brillando más que nunca en el cine. Aunque Pedro Pascal estuvo acertado como Reed Richards, realmente no fue la mejor encarnación del personaje. Marvel Studios acertó con los efectos especiales, pero los poderes del líder de los 4 Fantásticos no se aprovecharon lo suficiente.

Al comparar al Mr. Fantástico de Marvel Studios con otras versiones del personaje en el cine, es fácil ver cómo el Reed Richards de Ioan Gruffudd es mejor que el de Pedro Pascal en ese aspecto. Él es quien posee los mejores poderes elásticos en pantalla. El resto de características que definen al personaje de Pedro Pascal sí que están bien representadas.

Sí que se siente que es el hombre más inteligente del mundo, un líder brillante y alguien que ama a su familia. Ahora, Marvel Studios solo debe hacer que los poderes de Reed Richards sean tan creativos como lo fueron los de Ioan Gruffudd. De esta manera, Marvel Studios habrá encontrado la versión más perfecta de Reed Richards en el cine.