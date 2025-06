Pedro Pascal carga contra J.K. Rowling: "Los matones me dan asco"

J.K. Rowling sigue dando mucho que hablar por su postura sobre la identidad de género y la transexualidad. La autora de 'Harry Potter' ahora se ha convertido en el blanco de las críticas de Pedro Pascal, que ha cargado directamente contra ella.

En una entrevista con Vanity Fair, mencionaron a la autora y Pascal declaró: "Los matones me dan asco". La hermana menor del actor, Lux, se declaró transgénero en 2021. El actor fue noticia a finales de abril por criticar el "comportamiento de perdedor atroz" de Rowling después de que ella celebrara una decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido que establecía que las mujeres transgénero no son consideradas legalmente mujeres.

La otra hermana de Pascal, Javiera, defendió el comentario de su hermano en Vanity Fair: "Pero sí que es un comportamiento de perdedor atroz. Y él se lo dijo a alguien que dice que nuestra hermanita no existe".

Cuando el comentario se hizo viral en redes sociales, Pascal dijo que brevemente se sintió "como ese niño que era enviado a la oficina del director en el colegio público por problemas de comportamiento, sintiéndose asustado y pensando en qué había hecho", pero también afirmó que no podía quedarse callado mientras Rowling celebraba la decisión del Tribunal.

"Lo único en lo que pensé y me preocupó un poco fue: '¿Estoy ayudando? ¿Estoy realmente ayudando?'", dijo Pascal a la revista. "Es una situación que merece la máxima elegancia para que algo realmente ocurra y la gente sea protegida. Escuchad, quiero proteger a las personas que amo. Pero va más allá de eso. Los matones me dan asco".

Pascal no ha sido la única celebridad en condenar la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido. Actores como Bella Ramsey, su compañera en 'The Last of Us', y Nicola Coughlan, de 'Los Bridgerton', firmaron una carta abierta en oposición a la sentencia.

"Nosotros, los profesionales del cine y la televisión que firmamos, estamos en solidaridad con las comunidades trans, no binarias e intersex que han sido afectadas por la decisión del Tribunal Supremo del 17 de abril," dice la carta. "La decisión del Tribunal que, bajo la Ley de Igualdad, define 'mujer' por el sexo biológico, afirma que 'el concepto de sexo es binario, una persona es mujer o hombre'. Creemos que esta sentencia socava la realidad vivida y amenaza la seguridad de las personas trans, no binarias e intersex que viven en el Reino Unido", añadía el texto.