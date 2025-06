Resumen del Xbox Games Showcase 2025 con todos los juegos, anuncios y tráileres del evento

Cada año, el Xbox Game Showcase se consolida como un evento imprescindible en la industria de los videojuegos. Como no podía ser de otra forma, la edición de 2025 no ha sido la excepción a la regla. Después de la resaca del Summer Game Fest 2025, el evento ha desplegado un arsenal de anuncios espectaculares, dejando claro que Xbox sigue siendo un titán en el mundo del gaming.

Todos los tráileres de los juegos mostrados en el Xbox Games Showcase 2025

En caso de que no hayas podido ver el directo con todos los anuncios, este artículo te servirá para saber todo lo que se mostró en el evento presentado por Phil Spencer. Aquí encontrarás un resumen completo de los anuncios y tráileres que han marcado la pauta de esta edición.

The Outer Worlds 2 o Call of Duty: Black Ops 7 son solo algunos de los videojuegos que han aparecido en la cita, pero no han sido los únicos anuncios que se han producido. El evento también ha reservado espacio para sorpresas que no se esperaban en absoluto. No te pierdas ni un solo detalle del Xbox Game Showcase 2025. Sigue leyendo para no perderte nada.

The Outer Worlds 2

Pese a que luego tendrá su propio evento que mostrará más de este esperado título, The Outer Worlds 2 ha inaugurado el Xbox Games Showcase 2025. The Outer Worlds 2 marca el esperado regreso del aclamado RPG de ciencia ficción en primera persona desarrollado por Obsidian Entertainment. Prepárate para una aventura repleta de acción con nuevo armamento inédito, enemigos peligrosos y una colonia nunca antes explorada. ¡Todo es nuevo! También se ha confirmado su fecha de lanzamiento. Llegará el próximo 29 de octubre.

High on Life 2

Squanch Games ha confirmado High On Life 2 con más locura que nunca. ¿Estás listo para sumergirte en un caos cósmico? Una amenaza intergaláctica se cierne sobre la humanidad. Lo más curioso es que tu arsenal consiste en armas alienígenas con mucha boca y aún más personalidad. Llegará a PS5, Xbox Series y PC.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Ya es oficial: se ha anunciado una nueva entrega de A Plague Tale. Lo que también se ha confirmado es que no será una continuación de los juegos anteriores, sino una precuela a modo de spin-off. Resonance: A Plague Tale Legacy llegará a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud en 2026. También se ha confirmado que estará el primer día con Xbox Game Pass.

ROG Xbox Ally

¡Ya es oficial! El Xbox Game Showcase 2025 ha sido el lugar donde se ha confirmado una nueva consola portátil con ASUS que se suma al mercado. Se ha presentado ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X, dos nuevas consolas portátiles que van a combinar la potencia de Xbox con el ecosistema de Windows 11. Desde Xbox se ha confirmado que esto es solo el principio.

The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker marca el inicio de una nueva era épica en el rol de fantasía oscura. Y es que es el primer capítulo de la ambiciosa saga creada por Rebel Wolves: un RPG de acción para un solo jugador que combina mundo abierto con una narrativa que apunta a ser profunda. Desarrollado con Unreal Engine 5, este viaje inmersivo llega a Xbox Series X|S y PC.

Super Meat Boy 3D

Super Meat Boy 3D ha marcado el regreso del icónico y brutalmente difícil plataformas, que ahora será en tres dimensiones. Esta nueva entrega lleva al carismático protagonista a un entorno completamente renovado en el que se mantendrá el frenetismo y los exigentes desafíos que hicieron famoso al origina. El título llegará próximamente a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud Gaming, aunque aún no cuenta con fecha concreta de lanzamiento.

NINJA GAIDEN 4

Al fin se ha confirmado cuándo saldrá Ninja Gaiden 4. La conferencia de Xbox ha revelado un increíble tráiler que muestra más del trepidante combate. También se ha confirmado cuándo se lanzará. Esta nueva entrega podrá disfrutarse en PS5, Xbox Series y PC a partir del 21 de octubre.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

Indiana Jones también se ha dejado ver por el evento. Y no podía haberlo hecho de la mejor forma posible. Un nuevo tráiler ha revelado The Order of Giants, el primer DLC que tendrá Indiana Jones y el Gran Círculo. La revelación no ha venido sola, ya que el DLC estará disponible el 4 de septiembre.

Beast of Reincarnation

Game Freak tampoco ha querido perderse una cita tan importante. El estudio conocido que es responsable de los juegos de Pokémon ha presentado Beast of Reincarnation. En un Japón postapocalíptico que está repleto de bestias monstruosas, la última esperanza de la humanidad podría residir en Emma y Koo, su fiel compañero canino. Se espera para 2026.

Clockwork Revolution

Clockwork Revolution ha reaparecido durante el Xbox Games Showcase 2025 con un nuevo vistazo a su ambiciosa propuesta narrativa y estética steampunk. En esta aventura en primera persona el jugador se embarca en un viaje a través del tiempo para reescribir la historia. Llegará a Xbox Series X|S y PC, incluido en Game Pass.

Grounded 2

Grounded 2 ha sido anunciado oficialmente en el Xbox Games Showcase 2025 y llegará en acceso anticipado el 29 de julio de 2025. Esta secuela mantiene su fórmula de supervivencia, pero esta vez con un mundo mucho más grande para explorar. Disponible en modo individual o cooperativo, Grounded 2 promete aventuras sin fin para Xbox Series X|S y PC, con soporte en Game Pass desde el lanzamiento.

Cronos: The New Dawn

Este es el tráiler oficial de Cronos: The New Dawn que se ha visto en el Xbox Games Showcase de este año. Bloober Team es el responsable de este incréible juego de terror de supervivencia en tercera persona. Llegará en Xbox Series y PC este mismo año.

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online presenta un vasto mundo de fantasía en el que podrás forjar tu propio camino y vivir la experiencia única que ofrece esta saga legendaria. Disponible en Xbox Series X|S y Xbox One, puedes adquirir el Content Pass 2025 para acceder a la nueva aventura Seasons of the Worm Cult, o la Premium Edition 2025 que incluye todas las expansiones anteriores.

Aphelion

Aphelion se presentó como una aventura narrativa de ciencia ficción desarrollada por DON’T NOD. La historia nos traslada al año 2060, cuando la Tierra se ha vuelto inhabitable y la humanidad pone sus esperanzas en Persephone, un nuevo planeta descubierto en los límites del Sistema Solar. El juego llegará en 2026 a Xbox Series X|S, PC y estará disponible en Game Pass desde su lanzamiento.

No Ghosts At The Grand

No Ghosts at the Grand es un juego de misterio musical en el que los jugadores asumirán el papel del heredero reacio de un antiguo hotel en decadencia, famoso en su día por su encanto y hospitalidad, pero donde ahora reina lo sobrenatural. Disponible para Xbox Series X|S, este título promete una experiencia única.

Age of Mythology: Retold - Heavenly Spear

La expansión de Heavenly Spear trae un panteón japonés completamente nuevo a Age of Mythology: Retold. El nuevo contenido mostrará 12 nuevos dioses, cada uno con poderes divinos únicos. Embárcate en una campaña de 12 misiones siguiendo a Yasuko, la hija de un humilde granjero que descubre una lanza mágica y se ve envuelta en una guerra mítica. Estará disponible en 2025.

MUDANG: Two Hearts

MUDANG: Two Hearts es un thriller de acción y sigilo ambientado en una Corea del Sur contemporánea al borde de la reunificación con el norte. Será entonces cuando un misterioso atentado interrumpe un momento histórico, haciendo que un soldado norcoreano sea enviado a investigar. Llegará en 2026 a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud, con lanzamiento en Game Pass.

Planet of Lana II: Children of the Leaf

Planet of Lana II: Children of the Leaf ha marcado el regreso de Lana y Mui en una secuela que promete ser aún más ambiciosa que la original. Esta nueva aventura cinematográfica y de puzles llegará en 2026 a Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Xbox Cloud, disponible desde el primer día en Game Pass.

Fallout 76: Gone Fission

En Fallout 76: Gone Fission llega una nueva función de pesca que te permite pescar en cualquier lugar donde puedas nadar. Visita Fisherman’s Rest para desbloquear tu primera caña y empezar a combinar cebos y mejoras para atraer más de treinta tipos de peces. Además, se podrán organizar barbacoas, compartir nuevas recetas, mostrar tus trofeos en tu C.A.M.P. o alimentar a Linda Lee para conseguir recompensas legendarias. Disponible en Xbox Series X|S y PC.

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE

Basado en el exitoso webtoon que ha estado en boca de todos, Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE trae el RPG de acción definitivo a Xbox con nuevas mecánicas y un cooperativo en tiempo real con 4 jugadores. La conferencia también ha revelado que llegará en 2026 a Xbox Series y Xbox Cloud.

Aniimo

Aniimo es una nueva propuesta free-to-play de acción y exploración con criaturas mágicas. Este ARPG de mundo abierto hará que conozcan a los enigmáticos Aniimo, criaturas con habilidades únicas. El juego promete un sistema de combate en tiempo real tanto en PvE como en PvP y llegará en 2026 a Xbox Series X|S y PC.

Tony Hawk's Pro Skate 3 + 4

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ha sido anunciado oficialmente durante el Xbox Games Showcase 2025, trayendo de vuelta dos clásicos del skate reinventados para una nueva generación. Esta remasterización traerá gráficos renovados, controles pulidos y una banda sonora cargada de energía. Ya puedes reservar el juego y acceder al Foundry Demo para ir abriendo boca para este título de Xbox Series X|S y PC. Llegará el 11 de julio y estará disponible desde el primer día en Game Pass.

At Fate's End

Los creadores de Spiritfarer han confirmado un videojuego con bastante personalidad. At Fate's End es la nueva aventura de acción por turnos que llega de la mano de Thunder Lotus Games. La fecha de lanzamiento está fijada para 2026 en Xbox Series y PC.

Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded será el nuevo videojuego de una de las franquicias más icónicas de los videojuegos. Ahora, el evento de Xbox ha mostrado un nuevo tráiler con muchos más detalles. Tendrá resolución 4K, compatibilidad con hasta 120 FPS y un multijugador modernizado. Esta es la forma definitiva de experimentar el juego que lo inició todo. Disponible el 26 de agosto de 2025.

Persona 4 Revival

Aunque se había rumoreado durante mucho tiempo, al fin se puede confirmar. ATLUS ha anunciado de manera oficial el remake de Persona 4. Lo malo es que aún tendremos que esperar un poco más para confirmar la fecha de lanzamiento. Persona 4 Revival será una nueva forma de volver a uno de los títulos más icónicos de la saga.

Sea of Thieves: Smugglers' Tide

En este Xbox Games Showcase también se ha anunciado la temporada 17 de Sea of Thieves: Smugglers' Tide, disponible gratis para todos los jugadores en agosto. Esta actualización introduce a la banda Smuggler’s League y traerá como novedad que los jugadores podrán embarcarse en nuevas misiones llamadas. Smugglers' Tide está disponible en Xbox Series X|S, Xbox Cloud y PC.

Invincible VS

Invencible se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos más importantes de Prime Video. Si eres un entusiasta del universo ideado por Robert Kirkman, estás de suerte. Invencible vuelve a la carga en la industria con un nuevo videojuego. Invencible VS será un frenético juego de lucha con los personajes de los cómics. El título llegará en 2026.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

¡Al fin! Final Fantasy VII Remake Intergrade por fin llega a las consolas de Xbox. Square Enix sumará este aclamado videojuego al catálogo de Xbox este mismo año.

Final Fantasy XVI

Y es que Final Fantasy XVI también ha sido confirmado para llegar a Xbox. En este videojuego podrás convertirte en Clive Rosfield, un personaje que forma parte de una historia de venganza con un trasfondo muy oscuro. Lo mejor de todo es que puedes disfrutarlo en Xbox Series, Xbox Cloud y PC ya mismo.

Keeper

Keeper es una aventura narrativa sin diálogos en la que un faro olvidado cobra vida y, junto a un pájaro marino, emprenden un viaje sorprendente y lleno de compañerismo hacia mundos misteriosos. Este título llegará el 17 de octubre de 2025 y estará disponible en Xbox Series X|S.

Call of Duty: Black Ops 7

El anuncio oficial que ha servido como broche final para cerrar el Xbox Games Showcase 2025 ha sido el anuncio oficial de Call of Duty: Black Ops 7. Un sorprendente tráiler que nos adelanta qué podremos encontrar en la nueva propuesta de la icónica saga. No se dio a conocer su fecha de lanzamiento, así que habrá que esperar un poquito más para conocer todos los detalles.