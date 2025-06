Resumen del Summer Game Fest 2025 con todos los juegos y anuncios del evento

Como viene siendo habitual por estas fechas, el Summer Game Fest ha tenido lugar para dar cabida a sorprendentes anuncios de videojuegos que van a llegar a partir de los próximos meses. Es uno de los eventos más importantes que se celebran en el año, ya que es el que marca la agenda de lo que va a llegar en la industria. Y como no podría ser de otra forma, esta gala ha estado plagada de sorpresas.

En caso de que no hayas tenido la oportunidad de verlo en directo, puedes consultar todos los anuncios de los diferentes videojuegos que se han dejado ver en la gala presentada por Geoff Keighley en este mismo artículo. Aquí podrás leer todo lo que se ha confirmado en el Summer Game Fest 2025.

Todos los tráileres de los juegos mostrados en el Summer Game Fest

Capcom o Square Enix son solo algunas de las compañías que han decidido sumarse al evento. Algunos de los videojuegos más importantes que han aparecido han sido el nuevo Resident Evil, Death Stranding 2: On the Beach o Mafia: The Old Country. Sin embargo, estos videojuegos son solo una pincelada de lo que el evento ha mostrado. Si no te quieres perder nada, sigue leyendo debajo de estas líneas.

Mortal Shell II

Mortal Shell 2 abrió el Summer Game Fest 2025 con un espectacular tráiler que presenta una propuesta que vuelve a repetir la fórmula soulslike. El tráiler apuesta por una estética oscura que por momentos recuerda a Bloodborne. Una apuesta por los combates intensos y una ambientación que destaca por su oscuridad. El tráiler también confirma que llegará en 2026 a PS5, Xbox y PC. Una apuesta asegura para aquellos que buscan una experiencia desafiante a los mandos.

Death Stranding 2: On the beach

Death Stranding 2: On the Beach volvió a aparecer con un nuevo tráiler a pocos días de su lanzamiento, que se dará el 26 de junio de este mismo año. Si te atrapó el primer viaje de Sam Porter Bridges, prepárate para una secuela aún más ambiciosa y emocional. En su narrativa tendrá mucha presencia las cinematográficas y un apartado visual que roza lo onírico. Todos los fans de la primera entrega esperan que Hideo Kojima nos sumerjan una vez más en un mundo donde la conexión humana lo es todo.

Este título será exclusivo para PS5 e incorporará nuevos personajes, amenazas y paisajes que desafían la lógica te esperan en esta aventura que solo Kojima podría crear.

Chronicles medieval

Quien sea especial seguidor de la época medieval, también está de suerte. Revelado en el Summer Game Fest 2025, Chronicles Medieval se ha presentado por primera vez como un videojuego de rol que parece que ofrecerá una experiencia realista. El acceso anticipado llegará en 2026 y ya lo puedes añadir a tu lista de deseos en Steam. Prepárate para vivir una aventura épica.

Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic y compañía vuelven para pisar a fondo el acelerador en Sonic Racing: CrossWorld. Prepárate para una experiencia de velocidad de la mano del erizo azul y todos sus amigos en esta nueva entrega que mezcla mundos, estilos y pura adrenalina.

Sonic Racing: CrossWorld llegará el 25 de septiembre a consolas y PC, con modos multijugador, crossplay entre todas las plataformas, personalización de vehículos y eventos en línea que te mantendrán compitiendo sin parar.

Code Vein II

El soulslike que enamoró a muchos jugadores por su apartado visual tan particular regresa. Code Vein 2 es la secuela del RPG de acción con estética anime. Se ha anunciado con un tráiler que muestra combates rápidos y un mundo tremendamente gótico. Llegará en 2026 a PS5, Xbox Series X/S y PC.

End of Abyss

Anunciado durante el Summer Game Fest 2025, End of Abyss es un juego de acción y terror con perspectiva isométrica, desarrollado por Section 9 Interactive, un estudio formado por veteranos de Little Nightmares y LittleBigPlanet. El título está previsto para lanzarse en 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de la Epic Games Store

Mouse: P.I. for Hire

Mouse: P.I. For Hire es un shooter en primera persona con una estética única inspirada en los dibujos animados de los años 30. Desarrollado por Fumi Games y publicado por PlaySide Studios, el juego está programado para lanzarse en 2025 en múltiples plataformas, incluyendo PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Game of Thrones War for Rest Westeros

Juego de Tronos tampoco se ha querido perder una de las citas más importantes de la industria. Game of Thrones: War of Westeros es el nuevo juego que se acaba de anunciar de manera oficial. Todavía se sabe poco, pero será un juego de estrategia en tiempo real. En principio, solo podrá jugarse en PC y saldrá en 2026.

Atomic Heart 2

Atomic Heart 2 ya es oficial. La secuela del aclamado shooter retrofuturista nos llevará de nuevo a un mundo donde la ciencia y la locura van de la mano. Si el primer juego sorprendió por su combate salvaje y su estética soviética alternativa, esta nueva entrega promete subir la apuesta.

Aún sin fecha confirmada, Atomic Heart 2 ya se perfila como una de las secuelas más esperadas por los fans del género.

The Cube

The Cube es el nuevo MMORPG shooter anunciado por Mundfish durante el Summer Game Fest 2025, ambientado en el universo de Atomic Heart. El juego se desarrolla en un colosal cubo flotante que ha aparecido misteriosamente en el cielo, ofreciendo un mundo retrofuturista lleno de secretos y desafíos.

Aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento, The Cube estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Marvel Cosmic Invasion

El Summer Game Fest 2025 también nos ha traído una nueva aventura de La Casa de las Ideas en el mundo de los videojuegos. Marvel Cosmic Invasion es un nuevo brawler arcade desarrollado por Tribute Games y publicado por Dotemu. El juego está programado para lanzarse en la temporada navideña de 2025 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Onimusha: Way of the Sword

Era lógico que Capcom tampoco iba a perderse la fiesta del Summer Game Fest. De hecho, la compañía ha decidido venir a lo grande. Onimusha: Way of the Sword ha presentado un nuevo tráiler gameplay que destaca principalmente por su combate frenético. El videojuego combina acción con magia. También tendrá una historia de corte más independiente que no requiere conocer la saga. Llegará en 2026 a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Felt That Boxing

Felt That: Boxing es un nuevo juego de boxeo arcade con una estética única inspirada en marionetas. Desarrollado por Sans Strings Studio, el juego presenta a Ezra "Fuzz-E" Wright, un héroe con todo en contra que lucha en el "Torneo de un Millón de Golpes" para salvar el orfanato donde creció. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, este título estará disponible para PC y ya se puede añadir a la lista de deseos en Steam.

Killer Inn

Killer Inn es el nuevo videojuego multijugador de Square Enix. Se sabe bastante poco, pero será un multijugador online para 24 jugadores. La compañía ha querido despejar ciertas dudas al anunciar un vídeo gameplay. Va a tener una beta cerrada en Steam. Sin fecha de lanzamiento.

LEGO Party!

´

Desarrollado por SMG Studio y publicado por Fictions Inc., LEGO Party! ofrece una experiencia multijugador que apunta a ser muy parecida a la de Mario Party. Con más de 60 minijuegos que abarcan una amplia variedad de estilos y temáticas dentro del universo LEGO, los jugadores competirán en tableros virtuales, recolectando piezas doradas.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica, se espera que LEGO Party! esté disponible en 2025 para múltiples plataformas, incluyendo, entre otras, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

ARC Raiders

Sí, los videojuegos multijugador también tienen cabida en el Summer Game Fest. Arc Raiders presentó un nuevo tráiler que tampoco revela muchas sorpresas, pero sí que confirma su fecha de lanzamiento: podrá jugarse el 30 de octubre. Este shooter de extracción ambientado en un mundo postapocalíptico ya adelantó combates intensos con una apuesta gráfica que impresiona.

Dune: Awakening

El MMO de supervivencia ambientado en Arrakis mostró un nuevo tráiler. En él se seguía destacando la exploración de su mundo abierto, combates, construcción de bases y la lucha por el control de la especia. El videojuego ya cuenta con una sólida legión de seguidores que espera su lanzamiento en PC. Llegará el 10 de junio.

Chrono Odyssey

Durante este Summer Game Fest se ha mostrado un nuevo tráiler de este MMORPG de acción y mundo abierto desarrollado por Chrono Studio y publicado por Kakao Games. Una de las mecánicas más destacadas del juego es la manipulación del tiempo, que permite a los jugadores alterar el curso de las batallas y explorar nuevas estrategias.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial, se espera que Chrono Odyssey llegue a PC y consolas de nueva generación en el futuro cercano.

Out of Words

Lo cierto es que la industria cada vez apuesta más por las propuestas indie. Pues bien, Out of Words ha destacado en el evento como una joya que destaca por su apartado visual tan característico: está hecho con stop-motion creado a mano. Será un cooperativo para dos jugadores que se lanzará en PS5, Xbox Series y PC.

MIO: Memories in Orbit

Explora los oscuros y extensos rincones de la Nave mientras desentrañas los secretos del pasado de MIO. Ya puedes añadirlo a tu lista de deseos en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Mafia: The Old Country

La saga Mafia también ha querido pasarse por el Summer Game Fest. 2K Games y Hangar 13 han anunciado un nuevo tráiler de Mafia: The Old Country. Este nuevo videojuego protagonizado por Enzo llevará al jugador hasta una Sicilia que está ambientada a principios del siglo XX. El lanzamiento está fijado para el 8 de agosto.

LEGO Voyagers

El Summer Game Fest 2025 ha confirmado que LEGO Voyagers, que corre a cargo de Annapurna Interactive y LEGO, será una aventura creativa dirigida a dos jugadores. Una propuesta en la que los jugadores deberán abrirse camino a través de plataformas y puzles para rescatar una nave. Es un videojuego que podrás jugar en todas las plataformas.

Nicktoons & The Dice of Destiny

Embárcate en una nueva aventura junto a tus héroes favoritos de Nickelodeon. Prepárate para combates épicos y momentos inolvidables con tus personajes preferidos. Una experiencia diseñada para jugadores de todas las edades.

Lies of P: Overture

Si esperabas poder jugar más de la propuesta tan interesante que fue Lies of P, estás de suerte. Lies of P Overture, el DLC que ya se había anunciado hace tiempo, no tenía todavía fecha de lanzamiento confirmada. Pues el Summer Game Fest ha llegado para cambiar eso. ¡Ya lo puedes jugar! Overture está disponible en todas las plataformas en las que salió Lies of P.

Fractured Blooms

Desarrollado por Serenity Forge, Fractured Blooms se ha presentado como una combinación entre Doki Doki Literature Club! y Silent Hill. Este juego presenta una mecánica de bucle roguelike, permitiendo a los jugadores recordar ciertos aspectos y descubrir más sobre su hogar embrujado en cada ciclo. Actualmente, el juego está disponible para añadir a la lista de deseos en Steam, con planes de lanzamiento en PC.

Blade & Soul Heroes

Blade & Soul Heroes es el nuevo MMORPG de acción anunciado por NC America. Este título expande el universo de Blade & Soul y se lanzará globalmente en septiembre para PC (Steam, PURPLE) y dispositivos móviles (iOS, Android).

The Seven Deadly Sins Origin

The Seven Deadly Sins: Origin es un RPG de acción en mundo abierto desarrollado por Netmarble F&C, basado en la popular serie de manga y anime The Seven Deadly Sins. El juego está previsto para su lanzamiento en 2025 en PlayStation 5, PC (Steam), iOS y Android. En esta entrega, asumirás el papel de Tristan, hijo de Meliodas y Elizabeth, embarcándote en una misión para restaurar el orden en un mundo sumido en el caos debido a una colisión entre el tiempo y el espacio

Jurassic World: Evolution 3

Jurassic World Evolution 3 ha sido anunciado oficialmente y llegará el 21 de octubre de 2025 a PS5, Xbox Series X/S y PC. Desarrollado por Frontier Developments, este esperado simulador de gestión de parques promete llevar la experiencia a un nuevo nivel. Esta nueva entrega introduce emocionantes novedades, entre ellas la inclusión de dinosaurios bebés, una característica largamente solicitada por los fans.

Mina the Hollower

Mina the Hollower es el nuevo juego de acción y aventura de Yacht Club Games, creadores de Shovel Knight. Inspirado en los títulos de Game Boy Color, este juego que se lanzará el 31 de octubre de 2025 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. Aun así, cabe destacar que habrá una demo que estará disponible en Steam hasta el 16 de junio y el progreso se podrá transferir al juego completo al momento de su lanzamiento.

Deadpool VR

El mercenario bocazas de Marvel se ha pasado por el evento presentado por Geoff Keighley. Aunque puede que no sea lo que todos esperan, Deadpool vuelve a los videojuegos en una experiencia de realidad virtual. Si estás convencido de que puedes ser igual de impredecible que Deadpool, esta es tu oportunidad para convertirte en él. Eso sí, el videojuego solo estará disponible para Meta Quest 3 y Meta Quest 3S. Llegará a finales de 2025.

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast anunció su fecha de lanzamiento. Lo mejor de todo es que no tardará mucho en llegar, ya que se ha confirmado su salida para el 22 de agosto de 2025. Este título independiente promete ofrecer una experiencia de juego mucho más cruda. Tampoco se olvida de su estilo de parkour tan característico. Sangre, violencia y zombis. ¿Se puede pedir más?

Mixtape

Mixtape es una nueva aventura narrativa desarrollada por Beethoven & Dinosaur y publicada por Annapurna Interactive. Este título nos transporta a los años 90, ofreciendo una experiencia nostálgica centrada en la adolescencia, el skate y la música. Estará disponible próximamente para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Towa and The Guardians of the sacared trees

Este nuevo roguelite de acción y aventura, desarrollado por Brownies Inc. y publicado por Bandai Namco, combina combates en pareja donde cada guardián posee habilidades y armas únicas, permitiendo estilos de combate variados. El juego estará disponible el 19 de septiembre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Acts of blood

Acts of Blood es un beat 'em up en tercera persona ambientado en una versión distópica de Bandung, Indonesia. El juego sigue a Hendra, un estudiante de derecho que busca vengar el asesinato de su familia a manos de un poderoso grupo criminal. Una demo del juego está disponible en Steam desde noviembre de 2024, pero para el lanzamiento completo habrá que esperar al verano de 2026.

Scott Pilgrim Ex

Este nuevo beat 'em up de Tribute Games marca el regreso de Scott, Ramona y compañía en una aventura pixelada que promete combinar acción, humor y nostalgia. Previsto para principios de 2026 en PC, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch, el juego admite cooperativo para hasta cuatro jugadores, tanto local como en línea, y destaca por su estilo artístico retro.

The First Descendant: Breakthrough

Durante este Summer Game Fest se ha presentado esta tercera temporada del looter-shooter cooperativo de Nexon. Su lanzamiento está previsto para el 7 de agosto de 2025, con una demo jugable disponible desde el 24 de julio para quienes se registren previamente.

SCUM

El aclamado simulador de supervivencia en mundo abierto, por fin llega a su versión 1.0 tras casi siete años en acceso anticipado. En esta versión completa, SCUM amplía su mapa hasta 225 km², con bosques, playas, pueblos abandonados y aeródromos en ruinas para explorar.

SCUM estará disponible a partir del 17 de junio de 2025 en PC vía Steam.

MindsEye

MindsEye, el videojuego que proviene del creador de GTA, ha mostrado un nuevo tráiler que vuelve a hacer especial énfasis en la acción de este mundo futurista tan particular. Asimismo, se ha confirmado una colaboración con Hitman, pero los detalles concretos sobre esta asociación siguen siendo difusos. El lanzamiento del título está previsto para el 10 de junio de este mismo año.

007 First Light

007: First Light, el esperado juego de acción y aventura de IO Interactive, ha sorprendido a los fans durante este Summer Game Fest con una colaboración especial con la serie Hitman. Le Chiffre, el icónico villano interpretado por Mads Mikkelsen en Casino Royale, estará disponible como objetivo escurridizo en Hitman: World of Assassination durante un evento por tiempo limitado.

Además, los jugadores que logren eliminar a Le Chiffre durante este periodo recibirán una recompensa exclusiva que podrán utilizar en 007: First Light una vez que el juego se lance en 2026.

Wildgate

Este nuevo juego multijugador competitivo de disparos en primera persona ambientado en el espacio está desarrollado por Moonshot Games. Wildgate ofrece una experiencia PvP en la que equipos de hasta cinco jugadores compiten por recuperar un artefacto valioso en una región espacial peligrosa.

La beta abierta de Wildgate se llevará a cabo del 9 al 16 de junio de 2025 como parte de Steam Next Fest, y el lanzamiento oficial está programado para el 22 de julio de 2025 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Blighted

Blighted es un nuevo juego de acción y rol isométrico 3D que combina elementos de Hades y Metroidvania. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento específica, Blighted está programado para su lanzamiento en 2026.

ILL

ILL, la propuesta de terror de Team Clout, ha mostrado un espectacular gameplay. Es un videojuego en primera persona con un especial enfoque en el horror corporal que se apoya de Unreal Engine 5. Lo malo es que aún se desconoce la fecha de lanzamiento. Podrás jugarlo en PS5, Xbox Series y PC.

Mecha Break

La fecha de estreno se ha confirmado. ¡Mecha BREAK llega el 1 de julio! No te pierdas el tráiler presentado en el Summer Game Fest. Este explosivo shooter online de mechas ofrece una experiencia con intensos combates en modos 3v3, 6v6 y un emocionante modo de extracción

Infinitesimals

Los personajes pueden ser diminutos, ¡pero la misión es enorme! Acompaña al Capitán Awkney en su aventura para encontrar un nuevo hogar para su pueblo en Infinitesimals, el nuevo título de Cubit Studios. Disponible en 2026 para PS5, Xbox Series y PC.

Last Flag

Last Flag es un juego de acción táctica ambientado en un mundo donde la lucha por la supervivencia es constante. Con un enfoque en la cooperación y la planificación, Last Flag todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers también hizo acto de presencia con un tráiler que combina increíbles combates contra jefes y habilidades sobrenaturales. También aparecen diferentes paisajes en un mundo de fantasía retorcido que está ambientado en China. El lanzamiento del videojuego se espera para el 24 de julio en PS5, Xbox Series y PC.

Rise of the Deceiver

Rise of the Deceiver es un RPG de acción que te sumerge en un mundo oscuro y lleno de intrigas. Con un sistema de combate dinámico y una narrativa profunda, este título combina elementos de rol clásico con mecánicas modernas para ofrecer una experiencia envolvente. Eso sí, todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento definitiva.

Guild Wars

Guild Wars regresa con una nueva entrega que promete expandir su universo de fantasía y aventuras épicas. Parece que este título mantendrá la esencia del clásico MMORPG y añadirá nuevas mecánicas y contenidos. Todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento.

Into the unwell

Into the Unwell es el primer juego del estudio She Was Such A Good Horse. Adéntrate en The Unwell encarnando a uno de varios inadaptados en este emocionante roguelite de acción en tercera persona. Enfrenta el caos en solitario o acompañado por hasta dos amigos.

Splitgate 2

Splitgate 2 es la esperada continuación del exitoso shooter multijugador gratuito que fusiona la intensidad de Halo con la innovación de los portales al estilo Portal. Desarrollado desde cero por 1047 Games con Unreal Engine 5, el juego tiene previsto su lanzamiento en 2025.

Stranger than Heaven

El nombre oficial del Project Century de Ryu Ga Gotoku Studio, que ya fue presentado en The Game Awards 2024, ya es conocido: STRANGER THAN HEAVEN. El tráiler de lanzamiento del título nos muestra una nueva visión del universo del juego.

Resident Evil 9 Requiem

Y como no podía ser de otra forma,. Capcom ha decidido cerrar la gala confirmando un anuncio que se ha rumoreado bastante: el, la novena entrega de la saga de terror también ha sorprendido al confirmar su fecha de lanzamiento. Estará