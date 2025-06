Resumen del State of Play con todos los juegos y anuncios del evento

Hoy ha tenido lugar uno de los grandes eventos que se avecinan esta semana. Sony ha querido dar el pistoletazo de salida con su nuevo State of Play y como era de esperar, no ha defraudado a nadie. Durante más de 40 minutos, la compañía ha mostrado grandes novedades de títulos que ya se conocías y por supuesto, gratas sorpresas que no han dejado a nadie indiferente.

Si por lo que sea no has podido verlo en directo y tienes curiosidad por conocer todo lo que va a llegar en los próximos meses, presta mucha atención porque en este resumen podrás enterarte de absolutamente todo. Justo debajo de estas líneas podrás ver todo lo que ha salido, con información y tráileres incluidos, así que no vamos a liarnos más y nos lanzamos directamente de cabeza a lo grande.

Todos los tráileres de los juegos mostrados en el State of Play

Como te hemos dicho, ahora te vamos a mostrar todo lo necesario para que no te pierdas ningún tipo de información. Ya te adelantamos que hay grandes sorpresas, por lo que vale la pena que prestes mucha atención y no te pierdas nada. Uno de los más destacados tiene que ver con el agente más famoso del mundo, James Bond y sí, Marvel también ha hecho su aparición con una nueva entrega que ha dejado muy buenas sensaciones. Este State of Play ha venido fuerte.

Lumines Arise

Saldrá en otoño de este mismo año y si quieres disfrutar de un juego musical, podrás disfrutar durante grandes horas con este nuevo Luminese Arise. A mayores, cabe destacar que se trata de un título para PlayStation VR2, por lo que la experiencia promete ser realmente increíble. Es de los creadores de Tetris Effect, por lo que la diversión está asegurada.

Pragmata

Pragmata por fin se muestra por todo lo alto en este State of Play. Si eres de los que estaban esperando conocer un poco más, prepárate para vivir una aventura única llena de ciencia acción y poderes increíbles que te harán vibrar desde el primer momento. Pragmata llegará en el año 2026 a PS5.

Romeo is a Deadman

Si lo tuyo sigue siendo la acción desenfrenada, prepárate para el año 2026, porque viene fuerte gracias a esta entrega que traerá frenéticas luchas, humor y diversión a partes iguales. Los responsables del juego son SUDA51, así que no le pierdas la pista a este nuevo Romeo is a Deadman. Sumérgete en la catarsis carmesí de la acción ultraviolenta y sangrienta y sumérgete en una historia completamente impredecible.

Silent Hill f

Una nueva entrega de la aclamada saga de terror muestra un nuevo avance de su gameplay y de toda su oscuridad. Si lo tuyo es el terror, la sangre y pasar momentos realmente terroríficos, prepárate para Silent Hill f, porque parece que lo tiene absolutamente todo. Estará disponible el próximo 25 de septiembre de 2025.

BloodStained: The Scarlet Engagement

Ambientado en un mundo inquietante años antes de los eventos de Bloodstained: Ritual of the Night, Bloodstained: The Scarlet Engagement sigue a Leo y a los intrépidos Lobos Negros mientras se preparan para asaltar el maldito Castillo Etéreo y enfrentarse a la creciente oscuridad. Bajo el mando de Lord Theodore, los guerreros se enfrentan a bestias aterradoras y al malvado Señor Demonio Elias en una brutal batalla por la supervivencia de la humanidad.

Digimon Story Time Stranger

Digimon Story Time Stranger, la última entrega de la serie Digimon Story, se lanzará para PlayStation 5 el 3 de octubre de 2025. Embárcate en una aventura que abarca el mundo humano y el mundo digital, recolectando y criando una diversa selección de Digimon para luchar en batallas por turnos.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles incluye dos versiones: la mejorada y la clásica. La versión mejorada añade diálogos con voces, una interfaz optimizada y actualizada, mejoras gráficas y otras funciones que mejoran la experiencia de juego. La versión clásica combina los gráficos y la jugabilidad del juego original con la famosa traducción de War of the Lions e incluye funciones prácticas como el guardado automático. Estará disponible el próximo30 de septiembre.

Baby Steps

Juega como Nate, un fracasado desempleado sin nada que hacer, hasta que un día descubre un poder que desconocía tener: ir al baño. Además, tiene muchísimas ganas de orinar. Si quieres disfrutar de esta aventura en la que tendrás que caminar como un bebé, prepárate para el próximo 8 de septiembre.

Hirogami

El día 3 de septiembre podrás explorar un hermoso mundo de origami como Hiro, un maestro del arte del plegado con abanico. Embárcate en un viaje místico para salvar tu frágil hogar de los letales invasores digitales. Adopta formas animales para recorrer el paisaje, resolver puzles, vencer enemigos y salvar el reino.

Ninja Gaiden Ragebound

Del aclamado equipo creador de Blasphemous, NINJA GAIDEN: Ragebound combina con éxito la historia y la jugabilidad clásicas de la serie NINJA GAIDEN, desarrollada por Tecmo, con la profundidad e intensidad de las entregas 3D modernas. Lo mejor de ambas eras se une para crear una aventura épica y emocionante que estará disponible durante el verano, más concretamente el día 31 de julio.

Cairn

Cairn cuenta con una simulación realista que te permite escalar intuitivamente, en cualquier lugar. Encuentra los mejores agarres y coloca las manos y los pies con facilidad gracias a controles sencillos. Adapta tu postura, esfuerzo y equilibrio. Más vale que lo hagas, porque si no... ¡Te caerás! Disfruta de la escalada el próximo 5 de noviembre, aunque ya tienes una demo disponible.

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Del aclamado equipo de restauración retro de DigitalEclipse, Mortal Kombat: Legacy Kollection es el archivo histórico definitivo de los icónicos orígenes de la franquicia. Con más de 20 versiones diferentes de los legendarios juegos (para arcade, consola y portátil). Prepárate para revivir los primeros años de la serie con mejoras modernas y juego en línea con rollback netcode.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater es un remake del juego de 2004 Metal Gear Solid 3: Snake Eater y llegará el próximo 28 de agosto. El remake conserva lo que los jugadores adoraban del original, como la historia, los personajes, el doblaje, la jugabilidad y la música, pero ahora presentado en una experiencia aún más inmersiva.

Nioh 3

Vive el ascenso de un heroico Shogun en Nioh 3, la última entrega de la oscura serie RPG de acción samurái. Lucha con dos estilos de combate distintos: samurái y ninja, mientras te enfrentas a formidables yokai en un intenso escenario de campo abierto. Lamentablemente, el juego llegará en 2026, aunque ya tienes una demo disponible.

Thief VR: Legacy of Shadow

Las sombras te llaman. Thief VR: Legacy of Shadow revive la legendaria franquicia de sigilo como nunca antes, reinventada para PlayStation VR2. La ciudad es un lugar de sombras, gobernada por el tirano Lord Ulysses Northcrest. Eres Magpie, una astuta ladrona, huérfana por la brutalidad de Northcrest y moldeada por las calles, que roba como única forma de sobrevivir. Llegará en algún momento de este año.

Tides of Tomorrow

Tides of Tomorrow es una historia multijugador. Elige a quién seguir: a tu amigo, a tu streamer favorito... Descubre sus decisiones, afronta sus consecuencias y moldea su historia. Bienvenido a Elynd, un planeta oceánico donde la vida se enfrenta a la extinción debido a una enfermedad mortal, pero todos los jugadores son los elegidos para forjar su destino. Estará disponible el 24 de febrero de 2026.

Sea of Remnants

Más allá de la luna se encuentra otro mar, donde aguardan todas las respuestas. Pero hasta el día de hoy, nadie ha demostrado su existencia. Los jugadores capitanes reclutarán tripulaciones a través de corrientes oceánicas de tonos magenta y explorarán nuevas rutas. Domina el combate por turnos, crea una vida isleña única y graba el recuerdo en las mareas infinitas. Se va al año 2026.

Sword of the Sea

Llegará el día 19 de agosto y también estará disponible en el catálogo de PlayStation Plus. Una aventura atmosférica con movimientos a toda velocidad inspirada en los juegos de skate. Surfea sobre un paisaje surrealista de olas con tu Hoversword y descubre un océano perdido rebosante de vida. Del artista visionario creador de ABZÛ, The Pathless y Journey, con una hermosa banda sonora de Austin Wintory.

007: First Light

En 007: First Light, sigue a James Bond como un recluta joven, ingenioso y a veces imprudente en el programa de entrenamiento del MI6, y descubre la historia del origen del espía más famoso del mundo. Disponible en 2026. Esta nueva entrega ha conseguido sorprender a muchos usuarios, los cuales se han echado las manos a la cabeza al ver lo bien que luce el juego.

Ghost of Yotei

El nuevo Ghost of Yotei muestra un nuevo tráiler que deja con ganas de más. Prepárate para el mes de julio, porque ahí se ha anunciado que tendrás un vídeo exclusivo y en profundidad, por lo que podrás disfrutar de todas las novedades. Desde luego, se ha convertido en uno de los juegos más esperados por los usuarios de PS5.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Si eres un amante de los juegos de lucha y aún por encima disfrutas con Marvel, estás de enhorabuena, porque esta entrega viene dispuesta a convertirse en una de tus grandes apuestas. Como has podido comprobar, se ve realmente bien y cuenta con unas animaciones únicas que te dejarán con la boca abierta. Este juego de 4v4 Tag Team estará disponible en PS5 y PC, llegará el próximo año 2026.