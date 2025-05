Ryan Reynolds propuso a Disney hacer una película de 'Star Wars' más adulta con clasificación R

Ryan Reynolds ha revelado una idea para una película de Star Wars que tuviese clasificación R. Lo cierto es que el futuro de Star Wars se ve más prometedor que nunca, ya que la franquicia vuelve a la gran pantalla el año que viene con The Mandalorian & Grogu. Mientras tanto, Lucasfilm sigue planeando nuevas películas de Star Wars, y parece que el estudio recibió una propuesta sorprendente.

En una entrevista con Scott Mendelson, el conocido actor que interpreta a Deadpool dio a conocer que propuso una película de Star Wars con clasificación R a Disney. Lo más curioso es que los comentarios de Ryan Reynolds parecen más una crítica dirigida a las franquicias en general que cualquier otra cosa.

Ryan Reynolds plantea una versión más adulta de Star Wars

Aun así, cuando habla de clasificación R, Ryan Reynolds no se refiere a escenas que se caractericen por un enfoque en la violencia muy marcado, sino que parece creer que dicha clasificación es necesaria para una verdadera complejidad emocional en la película. Así lo contaba:

"Le dije a Disney que hiciera una película de Star Warscon clasificación R. No tiene por qué ser demasiado explícita, ya que hay una amplia gama de personajes que se pueden usar. Y no me refiero a que la clasificación R sea vulgar, ni a que sea un engaño para la emoción. Siempre me pregunto por qué los estudios no quieren arriesgarse con algo así".

Es probable que el interés de la comunidad de Star Wars en una película dirigida a un público adulto sea el mayor problema de esta propuesta. Existe un debate constante sobre esta misma idea, y la mayoría considera la clasificación para adultos como una excusa parajustificar la violencia. Una idea popular es que una película para adultos debería presentar a Darth Vader, mostrando al Señor Oscuro de los Sith arrasando a sus oponentes.

El verdadero peligro radica en que los espectadores escuchen Star Wars para adultos y se obsesionen con eso, en lugar de con los personajes y los matices que un tipo de historia así puede tener. Por supuesto, la clasificación R no es esencial para una verdadera profundidad en el trabajo de los personajes. A priori, solo parece necesitarse una visión creativa sólida y una historia con personalidad como eje central que impulse la película. En el tipo de Star Wars con clasificación R que Ryan Reynolds imagina, puede que esto no sea necesario, pero es intrigante saber que él crea que sí lo es.