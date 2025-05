El personaje favorito de Hayden Christensen también es el más odiado de Anakin Skywalker en 'Star Wars'

Es algo muy curioso. El personaje favorito de Star Wars de Hayden Christensen no le gusta mucho a Anakin Skywalker. Lo más sorprendente es que incluso estuvo a punto de matarlo en una ocasión. Aunque la franquicia de Star Wars ha crecido enormemente en las últimas décadas, lo cierto es que a veces puede parecer realmente pequeña. Esto se debe a que algunos personajes que creías que nunca se cruzarían, sí que terminan haciéndolo.

Y lo más sorprendente es de qué forma se producen estos encuentros. La mayoría suceden en historias secundarias de Star Wars como Star Wars: The Clone Wars, lo que altera ciertamente la comprensión de las dinámicas entre los personajes que dan sentido a Star Wars. Lo mismo ocurre con Anakin Skywalker y el personaje favorito de Star Wars de Hayden Christensen.

Boba Fett: una obsesión de infancia

Es bien sabido lo mucho que Hayden Christensen se preocupa por el legado de Anakin Skywalker. El actor siempre ha mostrado su compromiso de retomar el personaje cuando sea oportuno para la franquicia. Sin embargo, eso no significa que Anakin Skywalker sea el único personaje que llama su atención. El que más le gusta desde que era pequeño puede sorprenderte.

El actor confesó que de niño sentía especial debilidad por Boba Fett. Además, antes de la trilogía de precuelas de Star Wars, este personaje nunca tuvo un papel relevante en la narrativa de Star Wars. Sin embargo, de alguna manera, eso nunca disminuyó su atractivo para el público de la trilogía original. A pesar de su presencia silenciosa, Boba Fett se convirtió en una parte importante de la iconografía de Star Wars.

Pero eso no evita que Hayden Christensen se haya enfrentado a él. Sí, Boba Fett llegó a trabajar para Darth Vader como cazarrecompensas, pero antes de que Anakin cayera al lado oscuro, casi fue asesinado por Boba Fett y miembros de su equipo. De hecho, esta animosidad entre Boba Fett y Anakin Skywalker casi se exploró con más profundidad en un episodio inédito de The Clone Wars. Aun así, el episodio nunca se completó y, por lo tanto, no puede considerarse canon.

Hayden Christensen no es el único que adora la figura de Boba Fett. La popularidad del personaje también habla por sí sola. Pese a ser un personaje con una importancia relativamente menor comparado con otras figuras de Star Wars, Boba Fett ha regresado repetidamente a la franquicia y eso es por una razón.