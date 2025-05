Sadie Sink se convierte en una increíble versión de la hija de Peter Parker en 'Spider-Man: Brand New Day'

Un fan art de Spider-Man: Brand New Day muestra cómo Sadie Sink podría llegar a unirse a la franquicia de Marvel Studios. Y lo haría convirtiéndose en una de las heroínas más queridas. Ahora que la Fase 6 está a punto de comenzar este verano, Spider-Man: No Way Home podría convertirse en una película que cobre mucho más sentido en la cronología del UCM. A medida que Spider-Man: Brand New Day se acerca a su realización, uno de los mayores misterios actuales de la secuela es saber a quién dará vida Sadie Sink.

Y es que hace no mucho que la estrella de Stranger Things se sumó como una de las nuevas integrantes del reparto. Aunque Sony Pictures y Marvel Studios aún no han anunciado a quién interpretará Sink, una nueva imagen no oficial relacionada con Spider-Man: Brand New Day la imagina como un personaje muy famoso del legado de Spider-Man.

La estrella de 'Stranger Things' se suma al UCM

De nuevo, la excusa perfecta para que un escenario así se haga realidad pasa por un elemento básico: el multiverso. En el fan art del UCM, Sadie Sink es representada como Mayday Parker de Marvel, que podría ser la hija de Peter Parker y Mary Jane Watson en la franquicia que dirigió Sam Raimi. Hasta el momento, Mayday solo ha aparecido en una película de Spider-Man en la que apareció como un bebé.

Asimismo, Spider-Man: Brand New Day comenzará el rodaje principal este verano, que también contará con Liza Colón-Zayas en un papel desconocido. Desde que Sadie Sink fue anunciada como actriz de Spider-Man: Brand New Day, se han extendido varias teorías que sugieren a quién podría interpretar, por lo que los espectadores siguen creando ilustraciones de posibles personajes del canon de Marvel.

Sin embargo, la idea de ver a Sadie Sink como Mayday podría ser la mejor opción que se ha barajado, especialmente si Spider-Man: Brand New Day termina siendo otra película multiversal con el Peter Parker de Tom Holland a la cabeza. Dado que Spider-Man: Brand New Day se estrena justo después de Vengadores: Doomsday, no es imposible que esta película aborde el multiverso una vez más desde un enfoque diferente.

En caso de que Sadie Sink termine interpretando a Mayday, también sería fascinante ver cómo trabajaría con el Spider-Man de Tobey Maguire, si es que alguna vez regresa. Con suerte, una vez que comience el rodaje de Spider-Man: Brand New Day, empezarán a surgir más pistas sobre el misterioso personaje al que Sadie Sink dará vida.